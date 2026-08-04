Как справиться с послеродовой депрессией

В клинической практике послеродовую депрессию (ПРД) принципиально важно отграничивать от так называемого «материнского блюза». Об этом «Газете.Ru» рассказала врач акушер-гинеколог Мадина Бекова.

«Послеродовая грусть встречается у 80% женщин, обусловлена резким падением уровней эстрогенов и прогестерона в первые дни после родов и проходит самостоятельно в течение 10–14 дней при минимальной эмоциональной поддержке. Если же ангедония, выраженная тревожность, плаксивость, ощущение собственной несостоятельности, нарушения сна (даже когда ребенок спит) и навязчивые страхи причинить вред себе или младенцу сохраняются дольше двух недель — мы имеем дело с патологическим состоянием, требующим вмешательства», — рассказала гинеколог.

Она также добавила, что золотым стандартом первичной диагностики ПРД в доказательной медицине является Эдинбургская шкала послеродовой депрессии (EPDS), которую должна заполнять каждая женщина на контрольных осмотрах через 2, 4 и 6 недель после родов.

«Лечение ПРД строится на междисциплинарном подходе с привлечением гинеколога, психиатра и психотерапевта. При легкой и умеренной форме первой линией терапии выступает когнитивно-поведенческая и интерперсональная психотерапия. При среднетяжелых и тяжелых формах показана фармакотерапия», — отметила врач.

И в заключение Бекова подчеркнула, что современные препараты обладают доказанным профилем безопасности и совместимы с грудным вскармливанием, что позволяет эффективно помогать матери, не навредив ребенку.