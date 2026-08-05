Врач предупредил об опасности длительного экранного времени

Проведение за экраном смартфона больше шести и более часов в день повышает риски депрессии. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Новосибирского госуниверситета (НГУ) Мария Матвеева.

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«Исследования показывают, что 6 и более часов экранного времени в день повышают риск депрессии, а ограничение соцсетей примерно до 30 минут в день может улучшить самочувствие», — сказала специалист.

Эксперт обратила внимание, что когда человек читает с экрана, то часто возникает необходимость многозадачности из-за всплывающих уведомлений.

«Появляется соблазн переключиться на другую вкладку или сообщение. Это разрывает фокус, и мозгу сложнее глубоко обработать текст, уловить контекст и запомнить детали», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что со временем может закрепиться паттерн, что человеку сложно надолго сосредоточиться на одной задаче и, соответственно, длительно удерживать концентрацию.