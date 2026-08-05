Названа техника орального секса, усиливающая удовольствие

Сексолог Сэди Эллисон рассказала о технике, которая усиливает удовольствие от орального секса. Ее советы опубликовало издание HuffPost.

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Эллисон уточнила, что речь идет о технике Кивина, при которой партнер располагается перпендикулярно телу партнерши, а не прямо перед ней. По ее словам, такое положение меняет угол воздействия, благодаря чему стимуляция становится более широкой.

Кроме того, сексолог назвала эту технику более удобной для мужчины, поскольку она снижает нагрузку на шею и позволяет дольше сохранять комфортное положение.

«Ваши руки остаются более свободными, поэтому можно легче добавить другие прикосновения, создавая более полный опыт», — рассказала Эллисон.

Специалистка подчеркнула, что техника Кивина подходит многим, но универсального способа доставить удовольствие нет. Поэтому она рекомендовала обсудить ощущения с партнершей и при появлении дискомфорта не бояться сменить положение.

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