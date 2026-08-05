Доказано прямое влияние хорошей осанки на успех

Положение тела человека влияет на его эмоциональное состояние и способность принимать решения гораздо сильнее, чем принято считать. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макгилла (Канада). Согласно результатам эксперимента, участники, сидевшие с прямой спиной, успешнее справлялись со сложными задачами, связанными с риском, и демонстрировали более позитивный эмоциональный настрой, чем их сутулившиеся коллеги. Статья с результатами работы опубликована в авторитетном научном издании British Journal of Psychology.

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Старший автор исследования, психолог Хорхе Армони, отмечает, что хотя зафиксированный в лаборатории эффект оказался умеренным, он наглядно иллюстрирует механизмы обратной связи между телом, настроением и поведением человека.

Хитрость с планшетом: как ученые обманули испытуемых

Чтобы обойти главную проблему прошлых исследований — когда участники сознательно принимали «сильные позы» и подсознательно подстраивались под ожидания ученых — авторы пошли на хитрость. Они пригласили около 200 добровольцев якобы для тестирования нового мобильного приложения на планшетах, ничего не говоря об осанке.

Для первой группы планшеты закрепили на специальных подставках на регулируемом высоком столе, что вынуждало людей сидеть прямо. Для второй группы устройства положили плашмя на низкие столы, из-за чего добровольцам приходилось сильно сутулиться и горбиться. Чтобы контролировать точность эксперимента, ученые использовали специальное программное обеспечение для непрерывного видеоанализа угла наклона шеи испытуемых. В финальных интервью подавляющее большинство участников подтвердили, что даже не догадывались о манипуляциях с их осанкой.

Риск с холодной головой и чувство гордости

В ходе тестирования добровольцы выполняли классический психологический тест на оценку склонности к риску: они надували виртуальный воздушный шар на экране. Каждое нажатие увеличивало потенциальную денежную награду, но если шар лопался, участник терял все.

Результаты показали, что люди с прямой осанкой рисковали чаще и в итоге выигрывали больше денег. При этом их поведение не было импульсивным. Напротив, они действовали более эффективно и расчетливо. Кроме того, последующее анкетирование выявило, что «распрямившиеся» участники испытывали значительно более выраженное чувство гордости и уверенности в себе, что напрямую связано с хорошим настроением.

Ученые подчеркивают: выпрямленная спина не изменит жизнь кардинально, но этот фактор крайне важен при организации рабочего пространства и изучении повседневной эргономики.