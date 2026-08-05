Россияне рассказали, что их раздражает больше всего в поездах

Треть россиян заявили, что их раздражают посторонние запахи в поезде. Об этом «Газете.Ru» рассказала сеть доставки суши и роллов «Много лосося».

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42% опрошенных россиян не любят запах пота и чужих ног, 39% — электронных сигарет. А вот аромат готовой лапши или пюре быстрого приготовления выбрали только 20% россиян. На третьем месте в топе раздражителей — неопрятность соседей. Разбросанный мусор на койко-место бесит каждого четвертого.

Россияне признались, что во время долгих путешествий их больше всего раздражает шум. 51% респондентов заявили, что не могут быть рядом с теми, кто смотрит фильмы или слушает музыку без наушников, 46% раздражают громкие разговоры соседей, а 34% — долгие телефонные разговоры рядом.

Традиции брать еду в дорогу придерживаются 34% опрошенных. Туристы берут что-то вкусное в путешествия поездом (51%), на авто (46%), а еще в хайкинг (21%) и самолет (8%).

Лапшу быстрого приготовления на дальние поездки берут 38% россиян, при этом порошковое пюре покупают только 23%. Более популярными оказались нарезанные свежие овощи (64%), вареные яйца (61%) и куриная грудка (53%). Фрукты в поездку берут 45% респондентов.

Чипсы и другие соленые снэки покупает почти половина россиян, а свежую выпечку — каждый четвертый. Что касается готовой еды, то ее берут в дорогу 66% респондентов. Из тех, кто берет ее в поезд, примерно равные доли готовят самостоятельно (54%) или покупают уже готовую еду в сетевых местах (46%).

Больше половины россиян заявили, что у них запланирован отпуск этим летом. Из них отправятся отдыхать самолетом — 32%, на автомобиле — 29% и поездом —27%. При этом 8% опрошенных заявили, что выбрали круизный тур, а 4% — пешие путешествия.