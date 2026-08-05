Психолог объяснила, почему в жаркую погоду не хочется ни с кем общаться

Психолог Анастасия Андриян поделилась с «Чемпионатом» причинами, по которым в жаркую погоду не хочется общаться ни с кем.

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«В жару организм переходит в режим экономии. Попытка тела себя охладить сама по себе энергозатратна, а тут ещё общение требует ресурса. Терморегуляция в такие моменты необходима для выживания, а контакт с другим человеком — нет. Поэтому психика логично отключает то, что требует усилий и не жизненно необходимо прямо сейчас», — говорит эксперт.

Кроме того, жара повышает раздражительность. В комфорте у нас есть невидимый психологический буфер, из которого мы тянемся к людям. В зной этот буфер схлопывается: жарко, липко, «всё бесит», и другой человек, даже самый любимый, начинает восприниматься как ещё один раздражитель или лишняя нагрузка. Общение требует внутренней работы: настроиться на другого, подобрать слова, удержать свою «социальную маску». А жара эти правила снимает. Мы устаём притворяться бодрыми и включёнными, нам хочется остаться наедине с собой, не соответствуя ничьим ожиданиям.

Помимо прочего, тут есть и эволюционная составляющая. Всё живое в жару замедляется, ищет тень и покой. Мы — часть этой биологии.

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