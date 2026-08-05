Психолог объяснила важность отказов без объяснений

Оправдания делают человека более подверженным манипуляциям.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Юлия Куликова-Цай.

«Когда я, предположим, иду в зал, потом в СПА, и потом читаю книжку, и мне звонит кто-то и драматическую историю рассказывает — это история про то, как выстроить границы. Надо сказать, что ты занята, давай созвонимся в другое время. Когда человек просит помочь с переездом, нужно сказать как есть или сказать, что не смогу. Не надо юлить, объяснять что-то, оправдываться, говорить: «Я тебя люблю, но просто не могу». Обязательно не объяснять. Когда мы впадаем в объяснения, нас легче уговорить».

Ранее Куликова-Цай отметила высокий потенциал зумеров в создании здоровых отношений. Этому способствует их умение определять личные границы, считает психолог.