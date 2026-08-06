Названы самые частые причины обращений к психологу

Проблемы с тревогой, кошмарами и бессонницей испытывают 90 пациентов из 100, когда обращаются к клиническому психологу. Об этом ТАСС рассказала клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, член РАПОП, старший преподаватель Московского института психологии Анна Лодзь.

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«У всех людей, даже кто в долгой терапии, мы встречаемся с тревожными расстройствами. <…> Из 100 человек, наверно, 90 придут с тревогой. <…> Первый запрос — проблемы со сном, бессонница, кошмары, ночные просыпания», — сказала она.

Лодзь отметила, что второй по частоте запрос — панические атаки. Многие люди даже не могут разобрать и дифференцировать свои чувства, когда сталкиваются с ними. Психолог уточнила, что третье по частоте состояние, с которым обращаются люди, — алекситимия, когда пациенты чувствуют тревогу, но не могут ее описать.