Названы самые частые причины обращений к психологу

Врач Лодзь назвала самые частые причины обращений к психологу
Проблемы с тревогой, кошмарами и бессонницей испытывают 90 пациентов из 100, когда обращаются к клиническому психологу. Об этом ТАСС рассказала клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, член РАПОП, старший преподаватель Московского института психологии Анна Лодзь.
«У всех людей, даже кто в долгой терапии, мы встречаемся с тревожными расстройствами. <…> Из 100 человек, наверно, 90 придут с тревогой. <…> Первый запрос — проблемы со сном, бессонница, кошмары, ночные просыпания», — сказала она.
Лодзь отметила, что второй по частоте запрос — панические атаки. Многие люди даже не могут разобрать и дифференцировать свои чувства, когда сталкиваются с ними. Психолог уточнила, что третье по частоте состояние, с которым обращаются люди, — алекситимия, когда пациенты чувствуют тревогу, но не могут ее описать.
«Чем больше травм было получено, тем, конечно, это дольше лечится. Но в среднем для того, чтобы снять яркое тревожное состояние с медикаментозной поддержкой, на первых этапах у психиатра, потребуется примерно 6-8 месяцев. Лечение тяжелых случаев может занять несколько лет», — сказала Лодзь.