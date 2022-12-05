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1 час назад

Самые лучшие и бесполезные подарки россиян на Новый год: видео

Диана Товсепова

С приближением главного праздника и самых длинных каникул в году, количество забот и неотложных дел растет в геометрической прогрессии.

Люди закупают продукты к новогоднему столу, наряжают елку, покупают украшения и, главное, — подарки. Каждому из нас приятно порадовать близких под Новый год. Только на праздничные товары спрос в стране вырос аж на 449%. Популярнее всего - подвесные украшения.

Смотрите видео, чтобы узнать в каких городах особенно активно готовятся к Новому году, что считают самыми бесполезными подарками, и какие подарки чаще всего покупают близким россияне.

Названы самые выгодные авианаправления на Новый год

Ранее мы писали о странах, где не празднуют Новый год.

Новый год 2023,Видео,
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