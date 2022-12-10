Как украсить елку, чтобы сразить всех гостей

Принимать гостей на Новый год не только приятно, но и волнительно. Если вам хочется создать что-то необычное, удивить родных и близких и самим от души насладиться процессом, то стоит не просто установить елку, а украсить ее со вкусом. "Рамблер" расскажет, какие лайфхаки и приемы помогут украсить главную героиню вечера так, чтобы сразить абсолютно всех гостей.

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Как правильно украшать елку

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1. Рождественские елки, изготовленные из высококачественных материалов, обеспечивают прочную и надежную опору для украшений. Качественные елки, как правило, более долговечны и могут выдерживать многократное использование год за годом, сохраняя при этом свой красивый вид.

Выбирайте традиционное дерево, а не модное, чтобы оно не устарело через несколько лет. Кроме того, традиционный дизайн дает вам идеальную основу для наслаивания и украшения по вашему желанию.

Совет: при покупке елки убедитесь, что у вас есть все необходимое для хранения елки, например, сумки и коробки для хранения, а также места для хранения венков, гирлянд и огней.

2. Распушите и придайте форму ветвям, что сделает вашу елку более полной и естественной. Это может занять очень много времени, но поверьте нам, конечный результат того стоит. Отделите каждую ветку так, чтобы они расходились веером, покрывая как можно большую площадь Не бойтесь сгибать отдельные ветки, чтобы заполнить промежутки. Дерево правильной формы — это идеальная основа, какими бы минималистичные ни были украшения.

3. Выберите правильные цвета и материалы. После того, как вы определились со стилем елки, выберите цветовую палитру, чтобы воплотить ее в жизнь. Например, для традиционного, но роскошного образа придерживайтесь комбинации красного и золотого цветов, для скандинавского стиля используйте оттенки белого и мягких нейтральных тонов или выберите синий и серебристый для ледяного прохладного образа. Придерживайтесь двух (определенно не более трех) цветов, чтобы все выглядело сдержанно, а не аляписто. Также подумайте о материалах и текстуре: плюшевые бархатные безделушки хорошо подходят для роскошной елки, а бумажные и деревянные украшения идеально подходят для любых елок в скандинавском или минималистском стиле.

4. Начните с освещения. Первое, самое важное, что вам нужно сделать при украшении елки —добавить гирлянду. Дело в том, что это будет сложнее сделать после того, как вы уже украсили елку украшениями. Как правило, рекомендуется 100 лампочек или 5 метров света 60 сантиметров елки. Таким образом, для большой елки высотой в 1,8 м. вам понадобится 300 лампочек или 15 метров света.

Вилку от гирлянды следует использовать в качестве отправной точки, оборачивая огни вокруг ствола вашей елки, продвигаясь вверх от центра основания. Продолжайте равномерно оборачивать огоньки вокруг ближайших к стволу ветвей, а затем плетите их вверх от середины кроны.

5. Сбалансируйте декор. Учитывая, что у вас, вероятно, будет много елочных украшений, вы должны убедиться, что все хорошо сбалансировано и распределено по вашему вкусу. Расположите украшения от верхней части дерева, а затем работайте по направлению к нижней части. Таким образом, вы можете легко проверить свой дизайн, когда будете наряжать елку.

Повесьте изящные стеклянные шарики на вершине елки, чтобы предотвратить поломку, и добавьте особенные украшения в последнюю очередь, чтобы убедиться, что они находятся в идеальных местах.

6. Можете также украсить елку декоративными лентами. Для эстетики вы можете использовать один тип ленты или пару лент контрастной текстуры и разной ширины, чтобы создать больший эффект.

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Лучше использовать ленты с проволочными краями, так как из них легче сделать петли, валики или бантики, и они лучше сохраняют форму, чем ленты без проволок.

7. Добавьте ароматизированные украшения. Сейчас можно сделать так, чтобы ваша искусственная новогодняя елка пахла как настоящая благодаря ароматическим украшениям – она наполнит всю вашу комнату волшебством Рождества. Купите флакон ароматизированных палочек и поместите их среди украшений на елке, чтобы получить нужный аромат. Можно добавлять ароматы корицы, ягод или ели.

8. Выберите правильную верхушку — прекрасный способ создать завершенный образ. Топперы в виде звезд или ангелов традиционно являются самыми популярными.

9. Завершите украшение «юбкой» из для елки. Украшение основания елки станет завершающим штрихом и поможет сбалансировать общий дизайн вашей елки. Кроме того, это прикроет неприглядные ножки. Это естественным образом привлекает внимание к нижней части дерева и помогает создать законченный, гармоничный вид, а также станет идеальным фоном для красиво упакованных рождественских подарков. В качестве «юбки» можно использовать пушистый белый коврик, блестящую бумагу или сделать «снежное покрывало».

Тренды в 2023 году

Если вы не верите в символы года, то стоит просто украсить дом и елку так, как вам нравится или так, как сейчас модно.

- Натурально и органично. Этот тренд, который которую мы уже наблюдали в последние годы. Природные натуральные цвета в диапазоне коричневых и зеленых вместе с мягкими нейтральными оттенками сочетаются с деревом, корой, необработанными металлами. Пушистые ковры, пледы и белые ворсистые ткани дополняют уют этого образа.

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Следуя этому тренду, елку можно украсить также натурально и подвесить на нее шишки и белые украшения имитирующие снежный покров.

- Флокированные елки — это искусственные елки, которые выглядят как заснеженные. Слово «флокирование» на самом деле значит процесс добавления текстуры к дереву, в данном случае путем добавления на его поверхность маленьких белых волокон.

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Этот вид искусственных елок существует с 1800-х годов, и в разные десятилетия он то входил, то выходил из моды. Сейчас такой винтажный стиль снова в моде.

- Вспомните классику. Так, традиционное рождественское сочетание – это зеленый и красный цвет. Елка украшенная красными шарами, в любом случае буде смотреться выигрышно. А если уж под нее разместить подарки в крафтовой бумаге, результат точно получится еще и стильным.

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