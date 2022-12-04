Названы плюсы и минусы натуральных и искусственных елей

Основные плюсы и минусы натуральных и искусственных елей для установки на Новый год в своем Telegram-канале перечислила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Фото: Мослента Мослента

«Искусственные ели можно многократно использовать и легко установить. Большой выбор. Отсутствие иголок на полу, сокращается время уборки после праздников. Удобство хранения до следующего праздника», — рассказали о плюсах покупки искусственного дерева представители ведомства.

Из минусов они выделили возможно вредное влияние материалов, из которых сделано новогоднее дерево. Кроме того, они собирают много пыли, а при утере или порче нескольких деталей-веток собрать полноценную ель будет невозможно. Специалисты напомнили, что производство и утилизация искусственных деревьев вредит природе сильнее, чем вырубка живых — пластик не разлагается.

У натурального дерева также есть свои минусы, однако их намного меньше. Например, они осыпаются, оставляя на полу иголки, и служат всего один сезон.

Плюсов у натурального дерева больше, сообщает ведомство. Живая ель выделяет большое количество фитонцидов, которые хорошо очищают воздух от вредных бактерий, хвоя богата аскорбиновой кислотой, ответственной за поддержку иммунитета. После праздников дерево можно отнести в зоопарк, где его используют в качестве корма для животных или сварить из него мыло. После утилизации живое дерево, в отличии от пластикового, перегнивает в земле и не наносит вред природе.