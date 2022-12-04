Эксперты дали советы по уходу за живой елкой

Колючая новогодняя красавица, щедро распространяющая ароматы хвои и смолы, для многих остается важным атрибутом праздника, который немыслимо заменить на искусственный аналог.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

По словам специалистов, при выборе хвойного дерева необходимо обратить внимание на цвет иголок, если они имеют коричневый цвет и опадают при прикосновении, то лучше выбрать другую елку.

Еще одна хитрость заключается в том, чтобы приобрести дерево, находящееся в тени, оно привыкнет к меньшему количеству солнца и не будет слишком сильно меняться, когда окажется в домашних условиях. Живое растение специалисты рекомендуют держать подальше от батарей и яркого света.