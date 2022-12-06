Какие съедобные украшения можно повесить на новогоднюю елку

Ёлку чаще всего украшают игрушками из стекла, пластика, фарфора или бумаги. Однако до революции в России на новогоднее дерево вешали сладости и орехи.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Также можно сделать и сейчас. Подобные украшения более доступны, да ещё и съедобны. Детям точно понравятся.

Редакторы Food ru предлагают украсить ёлку имбирным печеньем. В нём легко сделать прорези для того, чтобы продеть ленту и повесить украшение на дерево.

Также ёлку можно украсить разноцветными и красивыми конфетами. К ним тоже легко прицепить подвеску.

Золочённые орехи на дереве будут отлично смотреться. Их стоит покрасить любой краской, которую можно найти в магазине.

Также на ёлку стоит повесить высушенные ломтики цитрусовых. Они также будут приятно пахнуть.

Безе – ещё один интересный вариант для украшения. Его можно приготовить в разных формах.