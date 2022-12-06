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2 часа назад

Какие съедобные украшения можно повесить на новогоднюю елку

runews24.ruиещё 1

Ёлку чаще всего украшают игрушками из стекла, пластика, фарфора или бумаги. Однако до революции в России на новогоднее дерево вешали сладости и орехи.

Какие съедобные украшения можно повесить на новогоднюю елку
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также можно сделать и сейчас. Подобные украшения более доступны, да ещё и съедобны. Детям точно понравятся.

Редакторы Food ru предлагают украсить ёлку имбирным печеньем. В нём легко сделать прорези для того, чтобы продеть ленту и повесить украшение на дерево.

Также ёлку можно украсить разноцветными и красивыми конфетами. К ним тоже легко прицепить подвеску.

Золочённые орехи на дереве будут отлично смотреться. Их стоит покрасить любой краской, которую можно найти в магазине.

Также на ёлку стоит повесить высушенные ломтики цитрусовых. Они также будут приятно пахнуть.

Безе – ещё один интересный вариант для украшения. Его можно приготовить в разных формах.

Также стоит присмотреться к карамели. Её можно приготовить дома из сахара. Выливать карамель нужно на пергамент, смазанный маслом. При этом карамели можно придать самую разную форму.

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