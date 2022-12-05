Мандарины: польза и вред, сколько их можно есть

Для большинства людей, выросших в Советском Союзе, мандарины являются одним из символов Нового года. Запах этого сочного цитруса так же неразрывно связан с главным зимним праздником, как аромат елки. Но мандарины способны не только подарить новогоднее настроение, но и принести пользу организму.

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О мандаринах люди узнали много тысяч лет назад. Родиной этого яркого фрукта считается Китай, а в Европе цитрус появился сравнительно недавно — около 300 лет назад.

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Употреблять мандарины большинство людей привыкли в натуральном свежем виде, хотя в составе всевозможных десертов, смузи и даже салатов фрукт тоже прекрасно себя показал.

Польза мандаринов

Яркие и сочные фрукты, хотя и состоят почти на 85% из воды, содержат большое количество витаминов и минералов, необходимых человеку. Так, они богаты клетчаткой, сахарами, фитонцидами и органическими кислотами. В мандаринах много витамина С, калия, фосфора, кальция и витаминов группы B.

Специалисты часто рекомендуют употреблять мандарины в качестве профилактики простудных заболеваний и как общеукрепляющее средство зимой.

Чем же еще полезны мандарины:

Улучшают здоровье кишечника, поскольку в этих фруктах много клетчатки, которая помогает улучшать все внутренние процессы, а также способствует хорошему пищеварению.

Снижают тревожность. Высокое содержание в мандаринах витаминов группы В положительно влияет на нервную систему человека, а витамин С помогает уменьшить синтез кортизола (гормона стресса), влияя на работу надпочечников.

Обладают противовоспалительным эффектом за счет содержащегося в составе флавоноида нобилетина. Кстати, много его содержится в белых прожилках, поэтому при чистке фрукта их лучше не удалять.

Укрепляют иммунитет. В мандаринах содержится много аскорбиновой кислоты, обладающей антиоксидантными свойствами.

Полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, поскольку содержат большое количество магния и кальция. Кроме того калий, также содержащийся в мандаринах, помогает нормализовать артериальное давление и укрепляет сердечную мышцу.

Улучшают состояние кожи, благодаря высокому содержанию в составе витаминов А и С, а также аскорбиновой кислоты, которая стимулирует синтез коллагена.

Защищают почки от камней. Витамины и минералы, содержащиеся в мандаринах, способствуют увеличению в моче цитратов. Эти вещества снижают образование солей кальция, которые превращаются в кальцинаты.

Сколько мандаринов можно есть и когда лучше это делать

Однако, не стоит думать, что мандарины можно есть без ограничений. Ведь, как известно, даже самое прекрасное лекарственное средство в большом количестве может к обратному результату и вместо пользы нанести вред. В среднем врачи рекомендуют суточную норму в 200-400 граммов. При этом взрослым, чтобы получить от мандаринов максимальную пользу, достаточно съедать от двух до четырех плодов в день, а детям вполне хватит одного-двух фруктов.

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Как и любые другие сладкие фрукты, мандарины лучше употреблять в первой половине дня. Они отлично подойдут в качестве перекуса, а также перед интеллектуальными нагрузками и занятиями спортом.

Вред мандаринов

Несмотря на то, что мандарины обладают множеством полезных свойств, для некоторых людей они могут быть опасны.

Так, плоды противопоказаны людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку содержащиеся в мандаринах кислоты раздражают слизистые оболочки желудка.

Также ограничить употребление мандаринов следует при мочекаменной болезни.

Мандарины представляют и некоторую опасность для людей с сахарным диабетом, поскольку в дольках содержится много сахаров. Употреблять цитрус диабетикам следует с осторожностью.

И, разумеется, стоит помнить о том, что мандарины — сильные аллергены, поэтому тем, кто склонен к проявлению аллергических реакций увлекаться поеданием этих фруктов не стоит, а лучше вовсе исключить их из своего рациона.

Как выбрать мандарины и правильно их хранить

Чтобы мандарины порадовали своим вкусом и принесли максимум пользы, необходимо уметь выбрать плоды и знать, как их правильно хранить.

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Перед покупкой тщательно осмотрите каждый плод: его кожура должна быть однородной, упругой, с равномерным окрасом, без следов гнили, пятен и мягких участков. Попробуйте взвесить мандарин на руке: чем тяжелее плод, тем более сочным он будет.