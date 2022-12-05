Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Королева рассказала, как не поправиться в новогодние праздники

Газета.Ruиещё 1

Диетолог Маргарита Королева в разговоре с "Общественной службой новостей" рассказала, как не поправиться после новогодних застолий.

Диетолог рассказала, как не поправиться в новогодние праздники
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, пробовать можно все лакомства, но приоритетом должны быть блюда, которые не испортят фигуру. Она отметила, что в случае похода в гости, полезные и низкокалорийные угощения можно принести с собой.

"Конечно, надо подготовиться к этому моменту. Приоритетными всегда должны быть блюда с высокой степенью пользы для тех, кто идет в гости, следовательно, приготовление этих блюд необходимо взять на себя и принести что-то на общий новогодний стол", — посоветовала эксперт.

Также она призвала уделить особое внимание рациону детей. По ее словам, все заготовки для них должны быть тщательно продуманы.

Новый год 2023,Маргарита Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители