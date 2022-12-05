Диетолог рассказала, как не поправиться в новогодние праздники

Диетолог Маргарита Королева в разговоре с "Общественной службой новостей" рассказала, как не поправиться после новогодних застолий.

По ее словам, пробовать можно все лакомства, но приоритетом должны быть блюда, которые не испортят фигуру. Она отметила, что в случае похода в гости, полезные и низкокалорийные угощения можно принести с собой.