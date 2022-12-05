Диетолог рассказала, как не поправиться в новогодние праздники

Диетолог Маргарита Королева в разговоре с "Общественной службой новостей" рассказала, как не поправиться после новогодних застолий.
По ее словам, пробовать можно все лакомства, но приоритетом должны быть блюда, которые не испортят фигуру. Она отметила, что в случае похода в гости, полезные и низкокалорийные угощения можно принести с собой.
"Конечно, надо подготовиться к этому моменту. Приоритетными всегда должны быть блюда с высокой степенью пользы для тех, кто идет в гости, следовательно, приготовление этих блюд необходимо взять на себя и принести что-то на общий новогодний стол", — посоветовала эксперт.
Также она призвала уделить особое внимание рациону детей. По ее словам, все заготовки для них должны быть тщательно продуманы.