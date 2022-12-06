Как выбрать вино в подарок

Вино относится к традиционным подаркам, которые легко выбрать, если известны предпочтения человека. А вот подобрать «универсальный» подарок из этой категории будет достаточно сложно. Специалисты Роскачества обратили внимание на три основных момента.

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Первое, что важно принять во внимание, – это вкус человека, а именно – отношение к содержанию сахара в продукте. По мнению специалистов, это основной критерий выбора, поскольку наблюдается чёткое разделение на любителей сухих вин и сладких/полусладких. Есть ли компромиссный вариант? Если не знаете точно предпочтения человека, то лучше выбрать полусухое вино, считает Олеся Буняева, директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества.

Второй момент – это сорт винограда. Конечно, в случае личного подарка хорошо бы знать индивидуальные предпочтения человека. Однако, если это сложно либо речь идёт о коллективных подарках, то лучше остановиться на «хитах», которые нравятся большинству. Из белых сортов эксперт советует Совиньон Блан или полусухой Мускат, а из красных – Каберне Совиньон.

И наконец, третий момент, на который обращает внимание руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян, – это комплектование подарка. Не стоит выбирать готовые наборы – лучше приобрести все составляющие отдельно и оригинально оформить своими силами. В первую очередь, важно содержание, а не «обёртка».

Так, по мнению специалиста, готовые наборы с бокалами – не лучший вариант.

«В недорогие наборы, как правило, кладут самое дешёвое стекло», – отмечает он.

В магазинах можно найти намного более качественные изделия по невысокой стоимости, особенно с учётом предновогодних акций.