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2 часа назад

Как превратить офисный костюм в наряд для корпоратива

WomanHit.ruиещё 1

Всего пара штрихов сделают образ ярким, запоминающимся и кокетливым.

Как превратить офисный костюм в наряд для корпоратива
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Новогодняя вечеринка или корпоратив — отличная возможность предстать перед коллегами и друзьями в ярком, игривом образе. Многие ради этих мероприятий покупают новые наряды, но, если вы стремитесь к минимализму или просто не хотите тратить деньги на платье для одного вечера, в праздничный образ можно превратить аутфит, который уже есть в вашем гардеробе.

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Наденьте яркую блузу

Даже строгая юбка-карандаш или классические джинсы превратятся в праздничный наряд, если дополнить их необычным верхом. Подойдет и блуза необычного кроя: с объемными рукавами, бантом, открытой спиной, или топ яркого цвета — рубашка простого кроя, но необычного оттенка смотрится не менее празднично. Примерьте весь образ заранее, чтобы убедиться — верх и них отлично сочетаются. Продумайте, какую обувь наденете и какой макияж сделаете.

Или наоборот Белая блузка — вечная классика, которая потрясающе смотрится с любым низом. Если в вашем гардеробе есть необычные брюки, вышитые джинсы или летящая шелковая юбка, смело комбинируйте их в комплект с простой рубашкой, получится классный праздничный наряд.

Необычная обувь

Самый классический офисный костюм заиграет новыми красками, если дополнить его нестандартной обувью. Черный жакет, белая блуза и строгие брюки будут смотреться куда наряднее с алыми, голубыми или красными лодочками. А если хотите сделать наряд более легким, позволяющим танцевать всю ночь, наденьте яркие кеды с офисным костюмом. Из строгой сотрудницы вы превратитесь в веселую хулиганку.

Аксессуары

Магия украшений поможет любой костюм превратить в праздничный. Длинные, массивные серьги необычного дизайна, браслеты, сет колец или ожерелье — не бойтесь лишнего блеска, на новогоднем корпоративе он абсолютно уместен. В зависимости от того, какие аксессуары вы выберите, можно превратить офисный наряд в невероятно женственный и соблазнительный или игривый и веселый: поэкспериментируйте дома, чтобы понять, в каких украшениях чувствуете себя особенно комфортно.

Вспомните о лете

Наверно, в вашем шкафу ждут теплых деньков пара легких платьев или юбок. Они станут отличной основой для зимнего праздника: шелковое, летящее платье, которое летом вы носили с босоножками, превратится в стильный наряд для корпоратива, если надеть его с плотными колготками, ботфортами или сапогами, дополнить яркими аксессуарами.

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