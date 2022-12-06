Как быстро похудеть к Новому году

Мотивация — главная составляющая успешного похудения. Советует издание РИА Новости, собрав рекомендации психологов и диетологов.
Представьте, что вас ждет, когда вы обретете желаемую фигуру.
Далее следует поставить конкретную цель в килограммах. В среднем за месяц можно избавиться от трех-пяти килограммов без возврата, не соблюдая жестких диет. При этом человек с избыточным весом может потерять больше, снизив калорийность рациона. Важно, чтобы цель была реальной.
Похудеть на семь-десять килограммов за три недели тоже возможно, но тогда следует подготовиться к проблемам со здоровьем, возврату к прежнему образу жизни и стремительному набору веса.
Не менее важная составляющая похудения — пересмотр рациона. Идеальный вариант, который поможет избавиться от лишнего навсегда — правильное питание с учетом суточной нормы калорий, белков, жиров и углеводов.
Регулярные занятия спортом помогут создать правильный дефицит калорий и ускорить процесс похудения. В идеале рекомендуется заниматься фитнесом три-четыре раза в неделю.
Чтобы сохранить достигнутый результат, главное — избегать переедания. Не стоит сразу набрасываться на любимые блюда на новогоднем столе. Следует определить для себя оптимальную норму. Например это может быть пара ложек любимого салата, два-три кусочка колбасы или одна небольшая порция любой другой закуски. Оставшееся место на тарелке лучше заполнить свежими овощами, фруктами и нежирным мясом.