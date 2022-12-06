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1 час назад

4 способа создать себе праздник и перестать ныть

Мира Маркина

Новый год приходит строго по календарю, чего нельзя сказать о новогоднем настроении. С возрастом мы все сильнее погружаемся в пучину тревог, забот и повседневных дел, из-за чего перестаем замечать магию вокруг и радоваться мелочам.

4 способа создать себе праздник и перестать ныть
Фото: РамблерРамблер

Однако преимущество взрослой жизни состоит в том, что создавать праздник мы можем самостоятельно. Подробнее о ритуалах, которые помогут зарядиться новогодним настроением – в материале "Рамблера".

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Подарите себе адвент-календарь

Адвент-календарь – это конструкция с небольшими окошками, каждое из которых нужно открывать ежедневно в течение декабря-января. "Адвенты" можно найти у косметических, кондитерских и других брендов. Магия таких календарей в том, что каждый день вас ждет небольшой, но приятный сюрприз. А еще такой календарь можно сделать самостоятельно и подарить близкому человеку.

Посетите елочный базар

Сегодня проще всего заказать елку в интернете – пара кликов и вуаля. Но этот процесс едва ли сравнится с прогулкой по елочному базару, где можно вдохнуть запах хвои, осмотреть елки на предмет пушистости и влюбиться в "ту самую". Не лишайте себя этого удовольствия.

Напишите письмо Деду Морозу

Не стоит скептически относиться к этому ритуалу, ведь во взрослой жизни он обладает настоящим терапевтическим эффектом. Сядьте за стол, возьмите ручку и подумайте, чего вы по-настоящему желаете? Какие у вас мечты? В суете дней у нас часто не хватает времени задать себе эти вопросы, а ведь именно ответы на них – и есть ключ к счастью.

Устройте марафон новогодних фильмов

Закуски, шампанское, близкие люди рядом и любимые новогодние фильмы – идеальный план для сурового зимнего вечера. Не забудьте об атмосфере: гирлянды, свечи и плед добавят тепла и уюта во всех отношениях.

Новый год 2023,
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