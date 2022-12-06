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31 минуту назад

Названа стоимость сборов на новогоднюю вечеринку

Primpress

По данным платформы «Авито Услуги», спрос на услуги мастеров красоты в России с октября по ноябрь вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В этом году сборы на новогоднюю вечеринку или корпоратив могут обойтись россиянам в среднем в 5 тыс. руб., аналитики рассказали, какие бьюти-мастера оказались самыми популярными среди жителей страны, сообщает PRIMPRESS.

Названа стоимость сборов на новогоднюю вечеринку
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Стоит отметить, что объявлений от специалистов в октябре-ноябре по стране стало больше на 49%.

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Средняя стоимость услуг парикмахеров в этом году составила порядка 1,5 тыс. руб. За эту цену можно сделать классическую стрижку или укладку на длинные локоны. Стоимость укладки на средние и короткие волосы варьируется от 1 тыс. до 1,2 тыс. руб. К слову, в случаях, когда клиент хочет полноценную уходовую процедуру или окрашивание, конечная стоимость зависит от длины волос. Так, сложное окрашивание на длинные волосы будет стоить в среднем от 6 тыс. руб., на средние – от 5 тыс. руб., на короткие – от 4 тыс. руб. То же самое касается цен на блондирование и тонирование.

По словам экспертов, многие россияне в первых числах декабря забронировали посещение мастера маникюра. Пользуются популярностью у пользователей Сети под Новый год – необычный и яркий дизайн маникюра с использованием блестящих гель-лаков, страз или наклеек. Отметим, что праздничный маникюр может стоить несколько дороже обычного классического покрытия гель-лаком, цена которого в российских салонах начинается от 1,2 тыс. руб. Например, комбинированный маникюр со светоотражающим лаком у топ-мастера может стоить от 2,2 тыс. руб., маникюр со стразами – уже от 2,9 тыс. руб.

Также заранее записываются клиенты и к профессиональным визажистам. Классический нюдовый мейкап будет стоить в среднем порядка 1,4 тыс. руб., более сложный вечерний макияж – от 2,5 тыс. руб. Популярностью пользуются и услуги универсальных мастеров, которые могут сделать макияж и прическу. Средние цены составляют 3,5 тыс. руб. за полный праздничный образ.

Аналитики подсчитали, что финальный чек по бьюти-подготовке к новогоднему корпоративу может составить в среднем порядка 5 тыс. руб.: в эту стоимость войдут укладка на длинные волосы, маникюр и макияж. В 8 тыс. руб. в среднем по стране обойдется сложное окрашивание волос, маникюр от топ-мастера с индивидуальным дизайном и вечерний праздничный макияж.

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