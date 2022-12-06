Перечислены полезные традиционные блюда для новогоднего стола

Самыми полезными блюдами, которые подойдут к новогоднему столу, являются квашеная капуста, винегрет и овощной салат. Такое мнение выразила диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

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Специалист по питанию уточнила, что их лучше заправлять льняным, а не подсолнечным маслом, поскольку в семенах льна содержится полезная жирная кислота омега-3. Помимо салатов, на праздничном столе могут быть соленые огурцы — в них есть пробиотики, живые бактерии, которые важны для кишечника.

Не стоит забывать и о картофеле, считает диетолог. Его лучше всего употреблять в пищу в вареном и холодном виде - так крахмал сохранит полезные свойства. На новогодний стол можно выставить блюда с репой — в ней содержится кальций, магний, витамины группы В, С, влияющие на нервную и сердечно-сосудистую системы.