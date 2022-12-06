Что и когда нужно покупать перед Новым годом

В Роспотребнадзоре дали советы, как подготовиться к новогодним праздникам и сохранить спокойствие. Некоторые продукты можно купить заранее, а также составить четкий план и минимизировать суету.

Фото: СОВА СОВА

Для начала специалисты надзорного ведомства рекомендуют составить новогоднее меню - от горячего и салатов до десертов и напитков. Затем стоит расписать, какие продукты и в каком количестве для этих блюд нужны.

Продукты с большим сроком годности можно купить уже сейчас. К тому же на некоторые из них цены к Новому году могут вырасти.

консервы: горошек, кукуруза, соленья;

пакетированные напитки, вода и др.;

растительное масло, майонез, специи;

крупы, сахар, соль, мука;

копченые сыры, колбасы, раба, икра;

замороженные мясо и рыба;

яйца, шоколад, конфеты. Вот чем можно запастись уже в ближайшие дни: