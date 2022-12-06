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2 часа назад

Что и когда нужно покупать перед Новым годом

СОВА

В Роспотребнадзоре дали советы, как подготовиться к новогодним праздникам и сохранить спокойствие. Некоторые продукты можно купить заранее, а также составить четкий план и минимизировать суету.

Что и когда нужно покупать перед Новым годом
Фото: СОВАСОВА

Для начала специалисты надзорного ведомства рекомендуют составить новогоднее меню - от горячего и салатов до десертов и напитков. Затем стоит расписать, какие продукты и в каком количестве для этих блюд нужны.

Продукты с большим сроком годности можно купить уже сейчас. К тому же на некоторые из них цены к Новому году могут вырасти.

Вот чем можно запастись уже в ближайшие дни:
  • консервы: горошек, кукуруза, соленья;
  • пакетированные напитки, вода и др.;
  • растительное масло, майонез, специи;
  • крупы, сахар, соль, мука;
  • копченые сыры, колбасы, раба, икра;
  • замороженные мясо и рыба;
  • яйца, шоколад, конфеты.

За несколько дней до праздника следует докупить овощи, фрукты, колбасу, сыр, хлеб.

Новый год 2023,Роспотребнадзор,
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