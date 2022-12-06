Что и когда нужно покупать перед Новым годом

В Роспотребнадзоре дали советы, как подготовиться к новогодним праздникам и сохранить спокойствие. Некоторые продукты можно купить заранее, а также составить четкий план и минимизировать суету.
Для начала специалисты надзорного ведомства рекомендуют составить новогоднее меню - от горячего и салатов до десертов и напитков. Затем стоит расписать, какие продукты и в каком количестве для этих блюд нужны.
Продукты с большим сроком годности можно купить уже сейчас. К тому же на некоторые из них цены к Новому году могут вырасти.
За несколько дней до праздника следует докупить овощи, фрукты, колбасу, сыр, хлеб.