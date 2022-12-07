Как написать письмо Деду Морозу: адреса, оформление

Ежегодно тысячи детей пишут письма Деду Морозу со своими пожеланиями о том, что бы они хотели увидеть под елкой. Однако не все знают, как правильно писать это письмо и куда его нужно отправлять. Для того, чтобы с наступающим Новым Годом все сложилось гладко, публикуем инструкцию, которая поможет написать письмо и даже получить ответ от сказочного персонажа. Также можно написать письмо и другим персонажам, которые занимаются отправкой подарков в разных регионах.

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Как написать хорошее письмо

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В первую очередь, поздоровайтесь с Дедом Морозом и поздравьте его с Новым годом. Спросите о том, как он поживает и как у него дела. Можно поблагодарить его за подарки, которые он присылал в прошлом году.

Расскажите ему о себе – как вас зовут, сколько вам лет и чем вы увлекаетесь. После этого можно написать о том, как прошел ваш год, какие оценки вы получали в школе, чего добились. Поделитесь своими успехами и мечтами. Уже после этого можно написать о подарках, которые вы бы хотели получить. Это не обязательно могут быть дорогие и неисполнимые мечты. Можно попросить небольшой сувенир для себя и для родственников.

В конце поздравьте Деда Мороза с наступающими праздниками и передайте поздравления его помощникам. Под письмом можно поставить дату и собственную подпись.

Также в конверт можно вложить сувениры для Деда Мороза. Это могут быть стихи, рисунки, самодельные открытки и зимние поделки. Обязательно укажите, что дарите это Деду Морозу.

Образец письма для Деда Мороза

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Как ты поживаешь? Как твое здоровье? Успеваешь ли отвечать всем детям? Спасибо тебе большое за подарок, который ты подарил в прошлом году – мне очень понравился радиоуправляемый вертолет, я до сих пор с ним играю на улице, когда тепло.

Меня зовут Ваня, мне 10 лет, я учусь в 4 классе. Больше всего я люблю играть в футбол и в компьютерные игры, а еще гулять с друзьями. Сейчас мы чаще всего играем в снежки, катаемся с сугробов и лепим снеговиков. Мой год прошел хорошо, я очень много учился и старался получать хорошие оценки. Больше всего я люблю уроки математики, мне очень нравится решать примеры, скорее бы у нас началась алгебра и геометрия, интересно, что там будут рассказывать. Оценки у меня в четверти не все отличные – получил две четверки по русскому и литературе. Но я обещаю исправиться! В году точно должна выйти пятерка!

Дедушка Мороз, я очень прошу тебя подарить мне на Новый год новую игрушку – машинку-камаз с красным кузовом. Я недавно видел ее в магазине и очень хочу поиграть с ней в снегу. У меня есть младший брат Витя, ему два года. Подари ему тоже красивую игрушку, пожалуйста. Он тоже любит играть в машинки. Маме, папе и бабушки подари побольше здоровья, я знаю, что взрослым оно всегда нужно – они всегда желают его друг другу.

Дедушка, поздравляю тебя с Наступающим Новым годом и желаю тебе, чтобы ты не уставал. Поздравь от меня еще, пожалуйста, свою внучку Снегурочку и пожелай ей крепкого здоровья. В качестве подарка тебе прикладываю открытку, которую я сделал на уроке ИЗО.

На что обратить внимание

Обязательно проверьте письмо на грамматические и пунктуационные ошибки. Это не изменит того, как Дед Мороз к вам отнесется, но он порадуется за то, что вы грамотно пишете. Несколько раз перечитайте письмо и обратите внимание на то, действительно ли вы написали все, что хотели.

Также проверьте оформление. Можно заранее распечатать шаблон для письма, но можно сделать его самостоятельно: разлинуйте бумагу и украсьте письмо зимними рисунками: снежинками, снеговиками, елями.

Обязательно упакуйте письмо в конверт и несколько раз проверьте, что вы указали обратный почтовый адрес. На него обязательно должен прийти ответ от Деда Мороза, иногда он присылает небольшие сувениры тем, кто его больше всего обрадовал и старался быть послушным ребенком.

Куда отправлять письмо

Почта Деда Мороза работает в разных городах России и не только.

Адреса Деда Мороза:

162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Октябрьский переулок, д. 1А, почта Деда Мороза

198515, Санкт-Петербург, Шуваловка, «Русская деревня», Санкт-Петербургское шоссе, д. 111

Волгоградский пр-т., 168Д, Москва, 109472

109472, Москва, Кузьминский лес, Дедушке Морозу

Адреса других волшебников: