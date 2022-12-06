Нарядный красный и блеск: стильные идеи новогоднего маникюра

Любая девушка продумывает образ на Новогоднюю ночь до самых мелочей. Особое внимание уделяется маникюру и неспроста. Кто-то подбирает дизайн к новому платью, кто-то пытается выведать, какие цвета нравятся будущему покровителю года, а кому-то тяжело расстаться с классикой. У нас есть идеи для каждой!

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Черный водяной кролик

Согласно китайскому гороскопу 2023 — год Черного Водяного Кролика, поэтому понятно, какому цвету стоит отдать предпочтение при выборе маникюра на новогоднюю ночь.

Также будет уместен маникюр, блестящий и переливающийся, как вода. Обратите внимание на то, что черный маникюр — это необязательно мрачный. Разнообразьте его необычными блестками или совместите с контрастным цветом.

Праздничный красный

Ни один Новый год не обходится без яркого красного маникюра, который придаёт ощущение праздника от одного только взгляда на свои руки.

Классический красный можно разнообразить, добавив роскошную втирку металлик, которая создаст невероятный зеркальный блеск или дополнив дизайном, который напоминает традиционные карамельные тросточки.

Для любителей классики

Если вы не готовы расстаться с любимым нюдовым маникюром и примерить что-то необычное, то можно просто преобразить любимый и привычный вам маникюр, используя разнообразные блестки или втирки.

Например, жемчужная втирка сделает маникюр невероятно элегантным и утонченным, и к тому же, подойдёт под любой, выбранный вами наряд.

А если вы любительница классического френча, то его можно украсить модными жемчужными стразами или изобразив френч, похожим на новогодний колпак.

Невероятное сияние

Если вы хотите на новогоднюю ночь не отставать от самых горячих трендов и поразить всех невероятным сиянием, тогда ваш выбор — это маникюр со светоотражающим лаком!

При вспышке камеры или попадании света этот маникюр начинает сиять ярче любой гирлянды!