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1 час назад

Названы действенные способы загадывания желания на Новый год

Вечерняя Москва

Новый год уже совсем скоро, и все с нетерпением ждут возможности загадать желание на праздник. Однако важно выбрать самый действенный способ, чтобы оно наверняка исполнилось.

Названы действенные способы загадывания желания на Новый год
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Наибольшей популярностью не только в России, но и во всем мире является способ с бокалом с шампанским. Накануне Нового года нужно приготовить небольшую бумажку и карандаш.

Как только начинают бить куранты, нужно успеть написать на бумаге желание и быстро сжечь ее над бокалом шампанского так, чтобы пепел попал в напиток. Выпить его надо успеть до окончания боя курантов.

Можно вспомнить способ из детства и написать письмо Деду Морозу. Для этого следует подробно расписать свое желание доброму волшебнику на листе бумаги, сделать из него самолетик и выпустить из окна, как только куранты пробьют 12 в новогоднюю ночь.

А можно и просто написать записку с желанием, повязать красной ленточкой и капнуть на нее воском с новогодней свечи. После записку следует в первые же минуты Нового года повесить на елку. Записку также можно спрятать в небольшую коробочку, которую также вешают на елку.

В Испании особой популярностью пользуется способ с 12 виноградинками. Необходимо подготовить их и с первым боем курантов успеть съесть ягоды, а затем выплюнуть косточки, загадав желание, передает портал Rsute.

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