Названы действенные способы загадывания желания на Новый год

Новый год уже совсем скоро, и все с нетерпением ждут возможности загадать желание на праздник. Однако важно выбрать самый действенный способ, чтобы оно наверняка исполнилось.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Наибольшей популярностью не только в России, но и во всем мире является способ с бокалом с шампанским. Накануне Нового года нужно приготовить небольшую бумажку и карандаш.

Как только начинают бить куранты, нужно успеть написать на бумаге желание и быстро сжечь ее над бокалом шампанского так, чтобы пепел попал в напиток. Выпить его надо успеть до окончания боя курантов.

Можно вспомнить способ из детства и написать письмо Деду Морозу. Для этого следует подробно расписать свое желание доброму волшебнику на листе бумаги, сделать из него самолетик и выпустить из окна, как только куранты пробьют 12 в новогоднюю ночь.

А можно и просто написать записку с желанием, повязать красной ленточкой и капнуть на нее воском с новогодней свечи. После записку следует в первые же минуты Нового года повесить на елку. Записку также можно спрятать в небольшую коробочку, которую также вешают на елку.