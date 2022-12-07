Названы идеальные образы на новогоднюю ночь

Близится новогодняя ночь, а это значит, что пришла пора выбрать наряд. Стилист, дизайнер и основатель собственного бренда одежды Ксения Князева специально для «ФедералПресс» назвала самые топовые варианты.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Последние несколько лет наблюдаются две основные тенденции, одна из которых – неистовый праздник с гиперболизированным блеском, пайетками, перьями и ослепляющими платьями, и костюмами из люрекса», – отметила стилист.

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Все это дает женщине возможность почувствовать себя звездой.

Вторая тенденция – уклон в сторону практичности, когда новогодний наряд можно интегрировать в базовый гардероб, пояснила Ксения Князева. Один из вариантов – брючный костюм из сверкающей ткани. Чаще это бывает полиэстер, поэтому стоит обратить внимание на тактильные ощущения и наличие приятного подклада. Это более праздничный вариант, поэтому вероятнее всего, вы наденете его один раз.

Брючный костюм с перьями на манжетах жакета и брюк: о дешевом виде сообщат хилый ряд перьев и тесьма, на которую они настрочены, если та не будет спрятана в рукав или под подол, отметила эксперт. Перья должны выглядывать из-под аккуратного шва. Если перья отстегиваются, можно использовать вещь на каждый день.

Еще один вариант – удлиненный жакет и полупрозрачные брюки из сетки со стразами. Идеально в сочетании с кроп-топом из сверкающей ткани.

«Старайтесь, чтобы жакет все-таки прикрывал ваше левое и правое «полушарие», а то будете в буквальном смысле сверкать пятой точкой. Брюки на один выход, но вот жакет тут может быть базовым черным», – добавила Князева.

Платья по фигуре с разрезами и вырезами уже не первый сезон в топе. Вырезайте на платье те места, которые у вас действительно красиво смотрятся. Если сменить обувь, добавить плотные колготки и жакет – можно использовать как повседневный наряд, считает Ксения.