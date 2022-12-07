Чек-лист: что сделать на новогодних праздниках, чтобы они не прошли зря

В декабре мы погружены в предновогоднюю суету, из-за чего времени планировать зимние каникулы совсем не остается. По этой причине нередко случается так, что большую часть праздников мы проводим дома перед телевизором.

Фото: Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму" Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"

Если грядущие каникулы хочется сделать активными и насыщенными, обратитесь к чек-листу интересных занятий, которые скрасят праздники. Подробнее – в материале "Рамблера".

Повторить детское новогоднее фото

Новый год – праздник, который позволяет проявиться нашему внутреннему ребенку. Подобно детям, мы мечтаем, загадываем желания и верим в чудеса.

Отыщите свою любимую новогоднюю фотографию из детства и попробуйте ее повторить. Как минимум, соберете уйму "лайков" в соцсетях. Как максимум, весело проведете время.

Устроить гадания

Первая неделя Нового года – отличное время для того, чтобы погадать. Даже если вы скептик, не лишайте себя удовольствия хотя бы на одну ночь поверить в магию. Соберите подруг, выберите самые интересные гадания и наслаждайтесь. Кто знает, вдруг сбудется?

Смастерить что-то своими руками

Адвент-календарь, гирлянда из еловых веток или панно с полароидами за прошедший год – дайте волю фантазии. Совсем необязательно быть мастерицей на все руки, чтобы соорудить уютный декор. А между тем рукоделие поможет расслабиться и отвлечься от забот.

Помогите нуждающимся

Начните Новый год с добрых дел и позаботьтесь о тех, кому действительно сложно прочувствовать праздничную атмосферу. Изучите сайты проверенных фондов и подумайте, как вы можете помочь. Например, можно купить подарок для ребенка из детдома, посетить дом престарелых и пообщаться с живущими там людьми или просто перевести средства в НКО, которому вы доверяете.

Займитесь спортом