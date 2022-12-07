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2 часа назад

В Минздраве назвали блюда с новогоднего стола вредными для пожилых

runews24.ru

Специалисты рассказали, от каких новогодних блюд стоит отказаться и можно ли пить спиртное на праздник.

В Минздраве назвали блюда с новогоднего стола вредными для пожилых
Фото: runews24.rurunews24.ru

Новогодний стол богат убранством. Но большинство блюд на праздничном столе вредны. Особенно, если речь идет о желудке пожилого человека.

По словам главного внештатного специалиста – гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой, это связано с тем, что на новый год готовят много закусок и блюд, содержащих большое количество майонеза.

Эксперт предупредила, если пожилой человек съест сразу много жирной пищи, это может привести к нежелательным последствиям. В частности, могут развиться острый панкреатит или гастрит.

Однако Ткачева отметила, что если знать меру, и в случае отсутствия противопоказаний, в новогоднюю ночь можно съесть даже вредную еду и выпить бокал шампанского, пишет «Москва 24».

Новый год 2023,Ольга Ткачева,Минздрав РФ,
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