Новогодние обычаи на Руси и в Европе: стоит ли следовать древним обрядам

Однажды учёные решили выяснить, с чем у русских ассоциируется «новый год». Для этого провели психолингвистический эксперимент и установили, что наиболее распространённая ассоциация — «Ёлка», за ней следует «Дед Мороз», потом — «подарки, водка, мандарины, пиво, тост», далее — «Снегурочка» и много других похожих понятий.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Ёлка, Дед Мороз, Снегурочка — кажется, они были в России всегда. Однако эти образы изначально содержали в себе мало доброты и радушия: по некоторым версиям, нынешние Дед Мороз и Снегурочка являются отголосками древнего обряда жертвоприношения, а вечнозелёная ель была обителью лесных духов, которым также приносились кровавые жертвы…

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Есть и другие, в настоящее время устаревшие, новогодние обычаи: колядование, ряжение в покойников, печение из теста фигурок коров, коз, овец. Откуда взялись эти традиции? Соблюдать ли их современным людям?

Предыстория

Чтобы понять суть современных новогодних обрядов, нужно мысленно переместиться в прошлое. И представить себе мировосприятие человека, живущего на западноевропейской части нашего континента, скажем, в эпоху ранней Римской Империи.

Представим себе, как в ноябре тёмная часть года сменяет светлую, день становится коротким, природа замирает. Солнце как будто убывает перед тем, как уйти навсегда. Неизвестно, вернётся ли оно снова, будет ли опять тепло и светло.

Крестьяне делают запасы еды, но не знают, смогут ли ими воспользоваться. Римские жрецы приносят жертвы перед храмом бога Сатурна на форуме. Всё это выливается в неистовое веселье на праздновании Сатурналий — декабрьского праздника, в котором соединились черты культа Сатурна и культа Непобедимого Солнца, умирающего и воскресающего.

Люди стремятся наесться, напиться, нагуляться, «как в последний раз» — перед зимним солнцестоянием, после которого световой день начинает прибывать.

Проходят столетия, и Рим официально принимает христианство. Отменены языческие ритуалы, но церковь осознаёт необходимость объединения народа перед лицом ужаса неизвестности, который приносит каждая зима.

Празднование Рождества Христова 25 декабря сблизилось и слилось с зимним солнцестоянием 21-22 декабря и гонками на колесницах в честь Непобедимого Солнца (учтём, что людям в ту пору не всегда были известны точные даты астрономических событий).

То же самое произошло и у германских народов, до распространения христианства отмечавших Йоль — праздник, который очень популярен среди современных язычников.

Дед Мороз и Снегурочка

Кстати, о Сатурне. Бог Сатурн — это старец с длинной бородой и посохом. Сатурн ассоциировался с тьмой, холодом, неумолимым временем. Вероятно, именно этот образ (впитавший в себя и другие архаические черты) — образ духа зимы и смерти постепенно соединился с образом Святого Николая и превратился в знакомого нам Санта Клауса или Дедушку Мороза.

Что же касается Снегурочки, то есть следующая версия: друиды, чтобы умилостивить духа зимы, приносили ему в жертву юную девственницу. Именно она и сопровождает Деда Мороза в пути.

Точно не известно, так ли это: например, восточнославянскую Снегурочку некоторые исследователи сближают скорее с образом Костромы — соломенного чучела, которое сжигали на костре, когда провожали зиму. Однако и здесь виден символизм жертвоприношения.

И как тут не вспомнить известный сюжет древнегреческого мифа, в котором подземный бог Аид похищает дочь богини плодородия Деметры — Персефону, унося её в своё царство мёртвых. Деметра так горюет о дочери, что от её горя земля перестаёт давать урожай, вся природа увядает. Поэтому боги приняли решение вернуть Персефону матери, но часть года девушка должна проводить в подземном царстве. Этот красивый миф объяснял древним грекам смену сезонов.

Когда приходит весна, Снегурочка тает, как в известной сказке. Зима прекращается, и природа освобождается от власти холода, тьмы и безжизненности.

Ёлка

Древние кельты считали ель деревом, наделённым магическим смыслом. Ель всегда зелена, не поддаётся силам разрушения. Поэтому в этом дереве (особенно в старых и могучих елях) живут духи леса. Именно к этим духам обращались за защитой и помощью с наступлением зимы. Впоследствии ель превратилась в Рождественское дерево.

А вот в русской сельской среде ёлки не было.

Этот обычай всегда был распространён только в городском быту и начался с Петра Великого, который повелел украшать города елями в честь введения летоисчисления от Рождества Христова и празднования нового года 1 января, как в Европе.

Вначале ели устанавливались не внутри, а снаружи помещения. Кондитеры-швейцарцы в Петербурге придумали продавать ёлки, украшенные разнообразными игрушками, фонариками, сладостями. Обычай ставить такие ёлки распространился: сначала среди зажиточных семей, затем и среди всех остальных.

Праздничный стол

Как понятно из истории праздника, на Новый год стремились наесться на весь год. У этого были практические причины: естественное желание пить, есть, расслабляться, стремление «уничтожить» побольше еды, которую невозможно законсервировать надолго.

Однако и магическая функция достаточно сильна — чем изобильнее будет стол на Новый год, тем больше будет довольства в будущем году. Пожалуй, именно эта, магическая, функция праздничного стола и сохраняется в наше время.

Новогодняя еда была тесно связана с поминовением усопших. На Святки русские готовили кутью, которая одновременно является главным похоронным блюдом.

Кутья варится из цельных зерен нераздробленной пшеницы, иногда — риса. Зерно — символ бессмертия. Символика смерти и возрождения, связанная с умирающим и возрождающимся солнцем, обнаруживается и здесь.

При этом часть праздничной еды отдавали предкам. До XIX века существовал обычай возжигать костры и звать покойников греться к ним. Этот обряд назывался «греть родителей».

Отметим, что символика смерти есть и в Святочных играх: на них подражали церковным похоронам. Ряженые наряжались покойниками, окружающие изображали скорбь.

На церковные мотивы исполнялись непристойные песенки. Всё это сопровождалось взрывами смеха. Смех оказывает живительное действие: он противостоит смерти.

Что касается поросёнка на новогоднем столе, то этот обычай имеет общеевропейское распространение. Свинья — символ плодовитости.

Поедание жертвенного животного позволяло приобщиться к его производительной силе. Свинью не только готовили, но и пекли из теста фигурки маленьких свинок и других животных: коров, быков, коз, овец. Поэтому во время колядования (гуляния от дома к дому с исполнением поздравительных песен) молодёжь просила у хозяев:

«Дайте коровку, Масляну головку».

Наиболее знакомые современным россиянам новогодние блюда — оливье, мандарины — получили распространение не так давно и не обладают архаичной символикой.

В Советском союзе мандарины были едва ли не единственным свежим фруктом, который можно было подавать к новогоднему столу, поэтому они стали атрибутом Нового года. А салат Оливье был изобретён поваром, родившимся в Москве, но имевшим французско-бельгийское происхождение. Салат стал очень популярен среди состоятельных русских в конце XIX века, а в советское время среди пролетариев распространилась его «упрощённая версия».

Новогодняя мифология в современном мире

Соблюдать ли древние новогодние обычаи и традиции? Для современного человека это было бы сложно, а зачастую и невозможно. Да и необходимости в этом нет, ведь жизнь с тех времён сильно изменилась. Тем не менее, символика обновления ощущается нами каждый Новый год и по сей день.

Именно под Новый год люди принимают судьбоносные решения: заключить брак, приобрести имущество, начать ремонт.

Эта специфика известна маркетологам и учитывается в бизнесе не только при разработке акционных предложений, но и на более глубоком уровне.