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1 час назад

Эксперт пояснил, почему не стоит покупать новогоднюю ель в кадке

Вечерняя Москваиещё 1

В надежде сохранить новогоднему дереву жизнь некоторые люди покупают домой дерево в кадке, которое затем высаживают на улице.

Почему не стоит покупать новогоднюю ель в кадке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Однако данный способ специалисты не рекомендуют. Как пояснил президент Союза профессионалов по уходу за деревьями, член экспертного совета Московской областной думы Сергей Пальчиков, если пересаживать елку после того, как она долгое время стояла в теплом помещении, то, скорее всего, после резкой смены температуры дерево погибнет.

Единственный вариант сохранить дереву жизнь — это постепенно понижать температуру. Так смогут поступить только жители частных домов, когда после празднования они на несколько дней сперва поставят ель в более прохладную часть помещения.

Тогда высаженное деревце с большей долей вероятности сможет прижиться, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также эксперты дали советы, как выбрать новогодние гирлянды. Основное требование, которое предъявляют к ним, — это безопасность.

Имейте в виду, что у большинства моделей довольно короткий провод, поэтому готовьте удлинители или выбирайте украшение на батарейках, сообщает РИАМО.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев рассказал «Вечерней Москве», что за незаконно срубленную елку в законодательстве предусмотрен штраф. Однако в некоторых случаях наказание может быть и более серьезным.

Новый год 2023,Сергей Пальчиков,
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