Напитки для новогоднего стола, от которых дети будут без ума

Аккуратно! Малыши будут просить еще и еще.

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Пока мы продумываем меню для новогоднего стола, не стоит забывать и про детский стол. И если блюда для взрослых и детей по большей части схожи, то с напитками не все так просто. Чтобы вы не думали долго над тем, что предложить малышам, мы решили составить свой топ классных напитков для детского новогоднего стола.

Молочный банановый коктейль

Идеальный напиток, который может быть на детском столе хоть все праздники. Все, что вам нужно, — запастись бананами, ванильным мороженым и молоком. Готовим коктейль как обычный молочный в блендере, а украшаем фруктами в зависимости от активности фантазии. Главное, помнить, что после такого коктейля стоит воздержаться от употребления конфет, тортов и пирожных, чтобы не допустить поднятия сахара в крови до опасной отметки. Коктейль сам по себе отдельный десерт.

Морковно-цитрусовый коктейль

Для поклонников апельсинового сока есть вариант коктейля с добавлением моркови. Это отличный вариант, если ребенку нельзя много сладостей, но это ведь не значит, что малыша нужно оставлять без «вкусняшек». Вам понадобятся мандарины, примерно 8 штук, несколько штук моркови, мятные леденцы, один апельсин и несколько кубиков льда. Убираем косточки из цитрусов, выжимаем из них сок, а затем выжимаем сок и моркови и добавляем его к цитрусовому. Кладем лед на дно бокала и заливаем лед соком. Можно оставить напиток в холодильнике, чтобы он «схватился». Украшаем бокалы дольками апельсина.

Вишневый глинтвейн