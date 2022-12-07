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1 час назад

Пилк: что получится, если смешать популярную газировку с молоком

Мира Маркина

Линдси Лохан в новой рождественской рекламе Pepsi смешала знаменитую газировку с молоком и запустила в социальных сетях тренд на «пилк» (Pepsi + milk). Как правильно приготовить необычный напиток и что говорят о нем пользователи, читайте в материале «Рамблера».

Пилк: что получится, если смешать популярную газировку с молоком
Фото: СоцсетиСоцсети

Звезды социальных сетей по всему миру пробуют нестандартный рецепт на себе. Большинство утверждает, что получается действительно вкусно – особенно рекомендуют пропорцию с двумя третями обычной Pepsi и одной третью молока.

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«Что-то вроде мороженого, но не совсем. Это как газированный молочный коктейль», – делятся в социальных сетях. Кстати, некоторые отмечают, что при использовании диетической Pepsi напиток получается вкуснее.

В комментариях к ролику бренда многие пользователи утверждают, что знали про рецепт давно, однако, кажется, Линдси Лохан принесла оригинальному напитку большую популярность. Кроме того, дегустация напитка стала настолько популярной в США, что его попробовала даже журналистка CNN. Однако осталась недовольна вкусом.

Новый год 2023,Линдси Лохан,
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