Пилк: что получится, если смешать популярную газировку с молоком

Линдси Лохан в новой рождественской рекламе Pepsi смешала знаменитую газировку с молоком и запустила в социальных сетях тренд на «пилк» (Pepsi + milk). Как правильно приготовить необычный напиток и что говорят о нем пользователи, читайте в материале «Рамблера».

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Звезды социальных сетей по всему миру пробуют нестандартный рецепт на себе. Большинство утверждает, что получается действительно вкусно – особенно рекомендуют пропорцию с двумя третями обычной Pepsi и одной третью молока.

«Что-то вроде мороженого, но не совсем. Это как газированный молочный коктейль», – делятся в социальных сетях. Кстати, некоторые отмечают, что при использовании диетической Pepsi напиток получается вкуснее.