Сколько можно тратить на новогодние подарки и не стыдиться

К Новому году у многих появляется праздничное настроение и хочется спускать все деньги на украшения для дома и подарки для близких. Вот только зарплата не резиновая, к тому же в январе придётся месяц куковать без денег. Поэтому эксперты советуют аккуратнее подходить к вопросу, чтобы потом не мучили ни голод, ни совесть. Как это сделать? Есть лайфхак.
Сперва психолог Галина Руснак предлагает определиться, подарки для Нового года покупать хочется или это нужно? Если душа требует праздника, то тут можно пожертвовать и половину зарплаты, но вот если Новый год не вызывает особого энтузиазма, то можно потратить от 10 до 30%. Больше — не стоит, иначе сами потом заклюёте себя за ненужные траты.
Отдельным списком идут подарки для самых близких друзей, второй половины, семьи или детей — на каждого из них, бывает, уходит и вся зарплата, и даже больше. Но такие траты переносятся легче, потому что воспринимаются словно подарок самому себе.
А теперь вопрос: как влезть в установленный бюджет? С помощью тщательного планирования и списков, конечно же. Нужно расписать, что и кому вы хотите подарить; и самое главное — за сколько.
В итоге должна получиться заготовленная сумма, а если не вышло, то придётся корректировать списки — кому-то поскромнее подарок, а кого-то убирать совсем.