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3 часа назад

Сколько можно тратить на новогодние подарки, чтобы не было стыдно

Секрет Фирмыиещё 1

К Новому году у многих появляется праздничное настроение и хочется спускать все деньги на украшения для дома и подарки для близких. Вот только зарплата не резиновая, к тому же в январе придётся месяц куковать без денег. Поэтому эксперты советуют аккуратнее подходить к вопросу, чтобы потом не мучили ни голод, ни совесть. Как это сделать? Есть лайфхак.

Сколько можно тратить на новогодние подарки и не стыдиться
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Сперва психолог Галина Руснак предлагает определиться, подарки для Нового года покупать хочется или это нужно? Если душа требует праздника, то тут можно пожертвовать и половину зарплаты, но вот если Новый год не вызывает особого энтузиазма, то можно потратить от 10 до 30%. Больше — не стоит, иначе сами потом заклюёте себя за ненужные траты.

Отдельным списком идут подарки для самых близких друзей, второй половины, семьи или детей — на каждого из них, бывает, уходит и вся зарплата, и даже больше. Но такие траты переносятся легче, потому что воспринимаются словно подарок самому себе.

А теперь вопрос: как влезть в установленный бюджет? С помощью тщательного планирования и списков, конечно же. Нужно расписать, что и кому вы хотите подарить; и самое главное — за сколько.

В итоге должна получиться заготовленная сумма, а если не вышло, то придётся корректировать списки — кому-то поскромнее подарок, а кого-то убирать совсем.

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