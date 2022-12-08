Как выбрать ювелирное украшение в подарок женщине

Близится Новый год, а значит и пора подарков. Рассказываем, какие украшения можно подарить подруге, маме и начальнице.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Дарить подарки не менее приятно, чем их получать – особенно когда вы уверены, что не ошиблись с выбором. Однако при выборе украшений стоит учитывать некоторые важные нюансы», – пишет Marie Claire.

При выборе подарка руководителю нужно учитывать, чтобы он не был слишком дорогим, иначе это может быть расценено как подхалимство.

По правилам этикета, начальнице не стоит дарить вещи, зависящие от индивидуального вкуса, но, если знаете предпочтения, можете смело рассматривать этот вариант.

Маме лучше выбирать украшения, которые напомнят о важных и трогательных моментах жизни. Например, сережки из горного хрусталя, похожие на те, что она надевала на свадьбу и так далее.

Для подруги не стоит выбирать уже ставший стереотипным шарм для браслета. В данном случае тоже лучше обратиться к совместным воспоминаниям, например, ободок как у героини сериала, который смотрели вместе.