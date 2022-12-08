Перечислены несколько идей вкусных подарков на Новый год

На новогодних праздниках люди часто ходят друг к другу в гости. Чтобы не покупать что-нибудь в магазине, можно приготовить вкусное блюдо.

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Редакторы Food ru решили составить список идей блюд, которые станут отличными вкусными подарками.

Штоллен или рождественское полено символизирует новорождённого Христа в пелёнках. Это немецкое блюдо, которое готовится в течение трёх-четырёх недель. Такое время нужно для того, чтобы штоллен созрел.

Пирог готовят из дрожжевого или творожного теста с большим количеством сухофруктов и орехов.

Домашнее варенье – простой, но очень вкусный новогодний подарок. Его можно приготовить из самых разных фруктов и ягод на любой вкус.

Можно приготовить имбирное расписное печенье. Украсить пряники или печенье можно с помощью сахарной глазури.

Также отличным новогодним подарком будет набор специй для глинтвейна. Можно красиво оформить всё – положить вкусные приправы и специи в холщовый мешочек.