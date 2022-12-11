Что надеть на новогодний корпоратив в 2023 году

Чтобы на новогодней вечеринке в 2023 году быть в тренде, нужно сиять! В прямом смысле этого слова. Пайетки, яркие цвета и анималистичный принт — "Рамблер" собрал рекомендации модных экспертов, чтобы выбрать наряд на корпоратив было проще.

Фото: Кадр из сериала "Офис" Кадр из сериала "Офис"

Пайетки

Глэм возвращается в моду! Снова стали актуальны платья, топы, а особенно брюки, усыпанные пайетками. Журнал Grazia советует сочетать такие элементы одежды можно с чем-то более классическим: "костюмными" пиджаками, юбками и брюками. А чтобы образ не получился слишком строгим, можно добавить акцентных аксессуаров: например, крупные серьги и клатч.

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"Зебра"

Этот анималистичный принт — один из главных трендов наступающего года. Он самодостаточен, но может сочетаться с однотонными вещами: как с черными или белыми, так и с яркими. Кстати, "зебра" тоже может сиять. Обратите внимание на черно-золотой или черно-серебряный варианты принта, если хотите выглядеть изысканно.

Классика и костюмы

Лук для новогоднего корпоратива может не ограничиваться отдельными элементами классического костюма. "Полный" костюм тоже актуален, а главное — может быть по-настоящему праздничным, а не буднично-офисным. Выберите одежду яркого оттенка или нетипичного кроя, наденьте пиджак на голое тело, кроп-топ или корсет — и образ точно не напомнит вам о работе.

Атлас и бельевой стиль

Один из трендов 2022 года, который сохранится в 2023-м. Костюмы в бельевом стиле прекрасно подойдут для праздничной вечеринки. Причем, как и в случае с классическим костюмам, в образе можно использовать отдельные элементы. Например, атласные брюки прекрасно сочетаются с корсетом, усыпанным пайетками, а бельевой топ подойдет к классическому костюмному низу.

Яркие цвета и total black