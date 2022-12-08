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1 час назад

Россиянам рассказали о вреде новогодних игрушек

Вечерняя Москва

Каждый год россияне покупают сотни тонн новогодних украшений. Обычно они изготовлены из трудноперерабатываемых материалов и наносят вред экологии.

Россиянам рассказали о вреде новогодних игрушек
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперты РЭО призвали россиян не покупать одноразовые товары, а выбрать игрушки, которые можно использовать несколько лет. Также стоит отказаться от многокомпонентных товаров, зачастую производители не указывают весь состав изделия.

Как пояснили эксперты, популярные елочные игрушки, произведенные в Китае, как правило, сделаны из полистирола. Материал — перерабатываемый, но он токсичен при нагревании. Для утилизации этого вида пластика необходимы специальные условия. В России мало переработчиков, занимающихся такими отходами.

Также проблематичной может стать переработка стеклянных игрушек с напылением.

В РЭО также посоветовали отказаться от хлопушек, воздушных шаров и бенгальских огней, передает «360».

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