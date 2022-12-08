Россиянам рассказали о вреде новогодних игрушек

Каждый год россияне покупают сотни тонн новогодних украшений. Обычно они изготовлены из трудноперерабатываемых материалов и наносят вред экологии.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперты РЭО призвали россиян не покупать одноразовые товары, а выбрать игрушки, которые можно использовать несколько лет. Также стоит отказаться от многокомпонентных товаров, зачастую производители не указывают весь состав изделия.

Как пояснили эксперты, популярные елочные игрушки, произведенные в Китае, как правило, сделаны из полистирола. Материал — перерабатываемый, но он токсичен при нагревании. Для утилизации этого вида пластика необходимы специальные условия. В России мало переработчиков, занимающихся такими отходами.

Также проблематичной может стать переработка стеклянных игрушек с напылением.