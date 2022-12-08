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1 час назад

Названы самые бесполезные новогодние подарки

Вечерняя Москва

Психолог Ольга Анисимович рассказала, какие подарки не стоит дарить на Новый год.

Названы самые бесполезные новогодние подарки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Любой человек, независимо от возраста, не хочет получить то, что ему не нужно и не пригодится. Тут нужно исходить из индивидуальных предпочтений, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она отметила, что не стоит дарить носки, одежду, нательное белье, какие-то фигурки, статуэтки, мягкие игрушки.

Известно, что россияне считают давней традиций дарить символ года. Однако Анисимович уверена, не каждый человек обрадуется такому подарку. Многие считают такой подарок бесполезным.

Она также подчеркнула, что пожилые люди обычно знают, чего хотят, поэтому могут заранее сказать, что им нужно. Так, например, кому-то нужен тонометр, кому-то — постельное белье, кто-то захочет халат.

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