Психолог рассказала, какие подарки не стоит дарить на Новый год

Любой человек не хочет получить в качестве подарка то, что ему не нужно и не пригодится. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на психолога Ольгу Анисимович.

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По ее словам, при выборе подарка нужно исходить из индивидуальных предпочтений ребенка.

"Дети все разные. Кто-то любит рисовать, творить, кому-то нравится конструктор, кто-то любит кукол, а кто-то мечтает о хомяке", – пояснила Анисимович.

Она отметила, что часто подросткам дарят денежные подарки с пожеланием, чтобы школьник сам купил себе то, что хочет. Психолог рекомендовала не дарить носки, одежду, различные статуэтки или мягкие игрушки. Она добавила, что худшими подарками на Новый год считаются сладости и свечки. Анисимович добавила, что у россиян существует традиция – дарить символ нового года. Однако специалист считает, что такой подарок понравится не всем.

"По опросам, которые проводились в соцсетях, такого рода подарки считаются одними из самых бесполезных, но есть люди, которые коллекционируют такие игрушки. Есть люди, которые будут рады повесить на елку шарик с символом года", – добавила психолог.