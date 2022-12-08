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2 часа назад

Диетолог посоветовала не подавать оливье на Новый год

Мира Маркина

Самый популярный новогодний салат может навредить здоровью из-за несочетаемых ингредиентов, а к столу лучше подавать более легкоусвояемые блюда. Об этом пишет News.ru со ссылкой на диетолога и нутрициолога Ирину Писареву.

По словам Писаревой, оливье очень калориен и вреден, поскольку колбаса, картофель, бобовые и майонез — тяжелое для организма сочетание. По этой причине зимний салат может стать причиной несварения.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, что при проблемах с поджелудочной железой полезно есть белковые омлеты и творожные суфле-запеканки. В диету можно также включать свежие бананы, но в период обострения болезней отказываться от свежих овощей, фруктов и ягод, а также от вареных яиц и яичницы.

Новый год 2023,Видео,Ирина Писарева,
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