Самый популярный новогодний салат может навредить здоровью из-за несочетаемых ингредиентов, а к столу лучше подавать более легкоусвояемые блюда. Об этом пишет News.ru со ссылкой на диетолога и нутрициолога Ирину Писареву.
По словам Писаревой, оливье очень калориен и вреден, поскольку колбаса, картофель, бобовые и майонез — тяжелое для организма сочетание. По этой причине зимний салат может стать причиной несварения.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что при проблемах с поджелудочной железой полезно есть белковые омлеты и творожные суфле-запеканки. В диету можно также включать свежие бананы, но в период обострения болезней отказываться от свежих овощей, фруктов и ягод, а также от вареных яиц и яичницы.