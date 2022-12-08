Самый популярный новогодний салат может навредить здоровью из-за несочетаемых ингредиентов, а к столу лучше подавать более легкоусвояемые блюда. Об этом пишет News.ru со ссылкой на диетолога и нутрициолога Ирину Писареву.

По словам Писаревой, оливье очень калориен и вреден, поскольку колбаса, картофель, бобовые и майонез — тяжелое для организма сочетание. По этой причине зимний салат может стать причиной несварения.