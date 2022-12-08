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1 час назад

Нарколог рекомендует выбирать для застолья алкогольные напитки без сахара

Москва24

Лучше всего в качестве закуски к праздничному столу подходит мягкая и горячая пища, которая замедляет всасывание алкоголя. Об этом Агентству "Москва" рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Врач рекомендует выбирать для застолья алкогольные напитки без сахара
Фото: Москва24Москва24

Он отмечает, что употребление алкоголя на голодный желудок – губительно для организма. Эксперт советует закусывать и отдавать предпочтение некрепким алкогольным напиткам без сахара, так как это минимизирует вред спиртного. По словам Холдина, хорошим выбором может стать сухое белое вино. Также нарколог рекомендует родителям избежать употребления алкоголя при детях.

"Если на празднике присутствуют дети, не выпивайте при них и не наливайте им детское шампанское, так как этим вы формируете модель поведения по употреблению алкоголя. Наоборот, покажите ребенку на своем примере, что праздники могут быть веселыми без алкоголя", – отмечает эксперт.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что восстановиться после новогоднего корпоратива поможет легкий завтрак, состоящий из овощей, фруктов и орехов. Также, по его словам, облегчить состояние после алкоголя может мед, а снять тошноту – чай с имбирем.

Новый год 2023,Андрей Тяжельников,
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