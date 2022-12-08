Врач рекомендует выбирать для застолья алкогольные напитки без сахара

"Если на празднике присутствуют дети, не выпивайте при них и не наливайте им детское шампанское, так как этим вы формируете модель поведения по употреблению алкоголя. Наоборот, покажите ребенку на своем примере, что праздники могут быть веселыми без алкоголя", – отмечает эксперт.