До главной ночи года остается чуть больше трех недель. Многие россияне уже приступили к покупке продуктов и напитков для праздничного застолья. Если вы задаетесь вопросом, как выбрать хорошее шампанское на Новый год, вам пригодится эта статья.

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Чем шампанское отличается от игристого вина

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Не каждый алкогольный напиток из виноградного сырья имеет право называться «шампанским». Строго говоря, настоящий напиток производят только в французской провинции Шампань. И согласно российскому законодательству в сфере производства и реализации алкоголя, все остальные – это игристые вина.

Чем уникально шампанское из Шампани? Оно производится в регионе «рискованного земледелия» на меловой почве. Виноград в этих краях вызревает особый – с тонкой кожицей, сорта: Шардоне, Пино Нуар, Пино Менье (реже Пино Гри, Пино Блан, Пти Мелье, Арбан). Ягод получается немного, но они славятся насыщенным вкусом. Затем виноград собирают исключительно вручную и не более десяти килограммов с гектара. Ягоды тщательно отбирают и прессуют. Вызревает напиток в подвалах, расположенных на территории провинции.

Также отличается и срок вызревания напитка. Игристое вино выдерживают минимум 15 месяцев, а шампанское – от двух до шести лет. Настоящее шампанское может быть только белого или розового цвета. Игристые же вина бывают любыми, даже насыщенно-красными.

Виды шампанского

Когда слава о шампанском распространилась по миру, и в России, и за рубежом пили сладкий напиток. И сейчас этот вид наиболее распространен в магазинах. Однако в последнее время набирает популярность брют (brut) – сухое шампанское с низким содержанием сахара (до 12 г/л) и характерной кислинкой во вкусе. Для создания этого напитка производитель использует наиболее качественное сырье. Ведь ему не удастся замаскировать ударной порцией сахара недостатки плохого винограда. Потому существует мнение, что брют редко подделывают.

Виды брюта:

extra brut – содержание сахара не превышает шести граммов на литр напитка;

brut nature или brut zero – содержит максимум три грамма на литр.

Более сладкие напитки прячутся под названиями doux (сладкое, как правило, производят в Испании и Италии) и demi-sec (полусладкое). Их выбирать следует тщательнее, так как существует немало нечистых на руку производителей в этой области. Обращайте внимание на состав напитка: в нем не должно быть ненатуральных компонентов, а содержание сахара превышать значение в 45-50 г/л.

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Если говорить о стоимости, то хорошее шампанское не может стоить менее 500-600 рублей за бутылку. Алкогольные напитки в ценовой категории ниже среднего, как правило, изготовлены из некачественного сырья с добавлением сернистого ангидрида и большого количества сахара. Кстати, именно из-за них у вас будет болеть голова на следующий день после вечеринки.

Сорта винограда

Игристое вино может быть изготовлено как из одного, так и из нескольких сортов винограда. Второй вариант порадует потребителей изысканным вкусо-ароматическим букетом. Наиболее распространенные сорта винограда для шампанского и игристых вин:

Пино Гри (pinot gris),

Арбан (arbane),

Шардоне (chardonnay),

Пти Мелье (petit meslier),

Пино Блан (pinot blanc),

Пино Нуар (pinot noir),

Пино Менье (meunier).

Белое шампанское и игристые вина из белого винограда стоит выбрать ценителям выраженных фруктовых (чаще всего цитрусовых), цветочных и минеральных нот во вкусе. Напитки из красных сортов более плотные. А розовое шампанское придется по вкусу тем, кто любит ягодные оттенки.

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Кстати вина «с пузырьками» российского производства изготавливают из такого же сырья, но его привозят из-за границы. На этикетке, как правило, указана Москва как город производства. Но такие напитки могут быть нестабильными от партии к партии. На своем сырье производят игристые вина в Крыму и Краснодарском крае.

Методы производства: в чем разница

Существует два основных метода производства – классический и ускоренный. Первый предполагает дозревание напитка после розлива в бутылке. То есть, пузырьки в вине появляются естественным путем. На французских напитках, изготовленных по этому методу вы увидите надпись «cremant».

Второй метод производства называется Шарма. Он считается недорогим. Вторая стадия брожения таких вин проходит в стальном резервуаре. Так делают Prosecco, например.

Обратите внимание, что метод газирования используют при производстве самых дешевых игристых напитков. Подготовленное сырье насыщается углекислотой, поэтому в нем также есть характерные для шампанского пузырьки. На бутылке будет указано, что перед вами «игристый винный напиток».

Настоящее шампанское: как выглядит бутылка

Если вы по какой-то причине не доверяете консультанту в специализированном магазине алкогольных напитков и хотите выбрать вино самостоятельно, используйте наш чек-лист.

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В первую очередь изучите этикетку на понравившихся бутылках. На ней должна быть следующая информация:

название вина,

адрес производителя,

место происхождения винограда,

год сбора урожая (если он не указан, вероятно, вино готовили из сырья, собранного в разное время),

содержание алкоголя,

количество сахара на литр напитка.

Также на этикетке настоящего напитка должен быть знак сертификата, лицензии и голограммы. На дешевых подделках шампанского вы этого не увидите.

Посмотрите на тыльную сторону этикетки. Если клей нанесен хаотично, вероятнее всего, перед вами контрафактный продукт.

Пластиковая пробка на бутылке считается признаком дешевого напитка. Но при этом она никак не влияет на вкус. Если вы выбираете вино или шампанское в средней ценовой категории или выше – ищите бутылку с пробкой из дуба. На ней, кстати, производитель нередко указывает регион и год сбора урожая.

Правила хранения и сервировки шампанского

И шампанское, и игристое вино любят холод. Тогда вкус этих напитков раскрывается во всем своем богатстве. Однако не спешите убирать бутылку в морозильную камеру или выносить на балкон. Перед употреблением достаточно охладить вино в холодильнике. Например, положив горизонтально бутылку на полку утром 31 декабря, чтобы достать ее ближе к полуночи. В таком случае напиток охладится, а пробка выйдет мягко, без громких хлопков с дальнейшим попаданием в потолок или гостей.

Кстати горизонтальное хранение практикуется в специализированных магазинах алкогольных напитков.

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В каких же бокалах подавать вино или шампанское? Есть три распространенных вида.

«флейта» — узкий бокал на длинной ножке позволит продлить жизнь пузырькам;

узкий бокал, сужающийся к горлышку, можно использовать не только для дегустации и употребления белых вин, но и для праздничного застолья;

широкий бокал-«креманка» обеспечит быстрое испарение колких пузырьков.

С чем пить шампанское

При выборе шампанского подумайте и о том, какие блюда вы планируете поставить на стол в этот вечер. Например, брют и похожие на этот напиток вина отлично сочетаются с изысканными морепродуктами, красной икрой, дичью, нежирной рыбой, паштетами, птицей, неострыми сырами (пармезан, моцарелла), фруктами, десертами.

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Сладкое шампанское и игристое вино чаще всего сомелье рекомендуют подавать с десертами, фруктами, мороженым, жирным блюдам из утки, рыбы.