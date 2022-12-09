Как выбрать елку на Новый год: искусственная или живая

Приближаются новогодние праздники, которые, как правило, в России не обходятся без главного украшения – елки. И главный вопрос вечен: какую ель выбрать. О том, как разумно подойти к выбору праздничного дерева, читайте на «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как выбрать живую елку

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При выборе праздничного дерева главный вопрос заключается в том, брать живое дерево или искусственное. Разумеется, аромат живой ели не смогут заменить никакие специальные ароматизаторы, однако среди главных преимуществ искусственного дерева можно отметить то, что оно прослужит вам не один Новый год, избавив от необходимости каждый раз отправляться за елью перед праздниками.

Если ваш выбор пал на живое дерево в горшке, то стоит знать несколько правил, без которых вы рискуете купить уже мертвое дерево:

Важно проверить грунт в горшке, ведь при полном пересыхании земляного кома ель сразу же начнет погибать и, в отличие от лиственного растения, «отлить» засохшую елку уже не выйдет.

Стоит обратить внимание на ветки ели: если растение ломается при небольшом давлении, а хвоя сразу же осыпается – то перед вами погибшее растение.

Покупая срубленную ель, вы также рискуете наткнуться на старое дерево, которое может осыпаться еще до обращения президента и звона курантов. При выборе срубленной новогодней елки предпочтение стоит отдать деревьям с ровным и достаточно толстым стволом без трещин, так как ель с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны оставаться довольно гибкими, а иглы эластичными и крепко держаться на ветках.

Один из простых способов отличить хорошее дерево от плохого – взять несколько хвоинок и растереть их в ладонях: если после этого вы ощутите приятный запах хвои, то ель в хорошем состоянии. А вот сухая хвоя без характерного аромата это явный признак давно срубленного дерева.

Как выбрать искусственную елку

Что касается искусственной ели, то сегодня в магазинах существует огромный ассортимент праздничных деревьев на любой вкус и цвет. Главными критериями при выборе искусственного дерева обычно являются цена и долговечность ели.

Если вы ограничены в средствах, то стоит обратить внимание на елки из монофиламентной лески или ПВХ, однако более дорогие литые деревья из силиконовой пластмассы могут прослужить вам несколько десятков лет.

Главное, что необходимо проверить перед покупкой, – наличие документации на изделие. По закону искусственные деревья подлежат декларированию и сертификации. Покупая елку без документов, вы рискуете поставить дома огнеопасное изделие, и одна искра бенгальского огня может превратить праздник в трагедию. Также на огнеопасность может указывать резкий и неприятный запах елки.

Что нужно учитывая при выборе:

качественная сборка;

материал (монофиламентная леска, ПВХ или литая силиконовая пластмасса);

наличие сертификата;

отсутствие резкого неприятного запаха.