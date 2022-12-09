Как выбрать елку на Новый год: искусственная или живая

Приближаются новогодние праздники, которые, как правило, в России не обходятся без главного украшения – елки. И главный вопрос вечен: какую ель выбрать. О том, как разумно подойти к выбору праздничного дерева, читайте на «ФедералПресс».
При выборе праздничного дерева главный вопрос заключается в том, брать живое дерево или искусственное. Разумеется, аромат живой ели не смогут заменить никакие специальные ароматизаторы, однако среди главных преимуществ искусственного дерева можно отметить то, что оно прослужит вам не один Новый год, избавив от необходимости каждый раз отправляться за елью перед праздниками.
Если ваш выбор пал на живое дерево в горшке, то стоит знать несколько правил, без которых вы рискуете купить уже мертвое дерево:
Что касается искусственной ели, то сегодня в магазинах существует огромный ассортимент праздничных деревьев на любой вкус и цвет. Главными критериями при выборе искусственного дерева обычно являются цена и долговечность ели.
Если вы ограничены в средствах, то стоит обратить внимание на елки из монофиламентной лески или ПВХ, однако более дорогие литые деревья из силиконовой пластмассы могут прослужить вам несколько десятков лет.
Главное, что необходимо проверить перед покупкой, – наличие документации на изделие. По закону искусственные деревья подлежат декларированию и сертификации. Покупая елку без документов, вы рискуете поставить дома огнеопасное изделие, и одна искра бенгальского огня может превратить праздник в трагедию. Также на огнеопасность может указывать резкий и неприятный запах елки.
Что нужно учитывая при выборе:
Не стоит забывать и то, что после новогодних праздников искусственную елку необходимо где-то хранить, в то время как живое дерево можно отдать на переработку в пунктах приема города.