Как правильно варить яйца к новогоднему столу

В праздничное новогоднее меню традиционно включены любимые салаты, которые часто приправляются вареными яйцами. Шеф-повар Александр Белькович рассказал, как правильно варить яйца для новогодних салатов.

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«Многие люди варят яйца очень долго. Я же рекомендую яйца не переваривать, потому что тогда в них остается нежность, которая передается салату», – отметил Белькович.

Он предложил перед варкой оставить яйца при комнатной температуре, чтобы они не были холодными. После этого положить их в горячую, почти закипающую воду. Варить 7–8 минут.

«Сразу положите яйца в холодную воду. На контрасте температур белок съеживается, потом яйцо легко очищать от скорлупы. Переваренное яйцо – это когда у желтка тоненькая серая оболочка в том месте, где он соприкасается с белком», – добавил повар.

Белькович подчеркнул, что с таким плотным яйцом салаты уже не такие вкусные, пишет «Вечерняя Москва».