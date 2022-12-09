В каких цветах встречать Новый год и что поставить на стол

Астролог Ольга Архангельская рассказала, в каких цветах лучше всего встречать Новый год. Она пояснила, что год Черного (Водяного) Кролика или Кота вступит в силу 22 января 2023 года.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Так Кота или Кролика? Почему различия в названии года? Дело в том, что на Востоке одним из первых календарей был китайский, каждый год в котором символизировали определенным животным», – отметила Архангельская.

Вьетнамцы взяли календарь у китайцев и заменили Кролика на Кота, так как в стране просто не жили кролики. А произношение слова «кот» звучало похоже с китайским «кролик».

Ограничений в выборе цветов для празднования Нового года нет. Рекомендуются сиреневые, лиловые, синие, зеленые, пастельные оттенки. Мех лучше исключить из наряда, пишут «Известия».

«На праздничный стол поставьте побольше зелени, салаты со свежими и тушеными овощами, особенно морковку в любом виде, рыбу, селедку, морепродукты. Мясо кролика отпугнет и обидит хозяина года», – добавила астролог.