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4 часа назад

В каких цветах лучше всего встречать Новый год и что поставить на стол

РИА "ФедералПресс"

Астролог Ольга Архангельская рассказала, в каких цветах лучше всего встречать Новый год. Она пояснила, что год Черного (Водяного) Кролика или Кота вступит в силу 22 января 2023 года.

В каких цветах встречать Новый год и что поставить на стол
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Так Кота или Кролика? Почему различия в названии года? Дело в том, что на Востоке одним из первых календарей был китайский, каждый год в котором символизировали определенным животным», – отметила Архангельская.

Вьетнамцы взяли календарь у китайцев и заменили Кролика на Кота, так как в стране просто не жили кролики. А произношение слова «кот» звучало похоже с китайским «кролик».

Ограничений в выборе цветов для празднования Нового года нет. Рекомендуются сиреневые, лиловые, синие, зеленые, пастельные оттенки. Мех лучше исключить из наряда, пишут «Известия».

«На праздничный стол поставьте побольше зелени, салаты со свежими и тушеными овощами, особенно морковку в любом виде, рыбу, селедку, морепродукты. Мясо кролика отпугнет и обидит хозяина года», – добавила астролог.

Ранее «ФедералПресс» писал, каким знакам зодиака в 2023 году повезет больше, чем другим. Кто-то резко разбогатеет, а кто-то добьется успеха в карьере или любви.

Новый год 2023,Ольга Архангельская,
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