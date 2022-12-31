Что нужно сделать перед сном, чтобы не было похмелья

Многие люди пытаются побороть похмелье с утра после пробуждения. Однако эта тактика не совсем верная. Дело в том, что во время сна алкоголь продолжает перерабатываться в организме и выделять токсины. Они, в свою очередь, негативно влияют на организм и провоцируют тошноту, головокружение, головную боль и другие неприятные симптомы. Многие люди рекомендуют противостоять похмелью перед сном и не советуют ложиться спать очень пьяным. О том, что нужно сделать, чтобы не страдать — в материале “Рамблера”.

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Апельсиновый сок (Витамин С)

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Витамин С не снимает симптомы похмелья с утра, но помогает организму восстановиться. Его применяют для пациентов, которые выходят из запоя. Дело в том, что аскорбиновая кислота помогает связывать токсины в организме между собой и способствует более быстрому их выведению из организма. Поэтому восстановление происходит быстрее. Если вы выпиваете апельсиновый сок или съедаете апельсин на ночь, то с утра симптомы похмелья становятся минимальными.

Вода со льдом

Многие эксперты рекомендуют употреблять больше воды во время приема алкоголя, чтобы облегчить симптомы обезвоживания. Алкоголь способствует выведению жидкости из организма, и это провоцирует неприятные симптомы с утра. Если вы не смогли восстановить водный баланс на протяжении вечеринки, то можно это сделать перед сном. Чем больше воды вы выпьете, тем лучше. Однако ее стоит пить с перерывами и в небольших количествах, иначе есть риск вызвать рвоту. Лед поможет вам протрезветь и голова перед сном станет более ясной.

Активированный уголь и другие сорбенты

Сорбенты помогают избавиться от симптомов отравления, если их выпить сразу же после того, как человек почувствовал неладное. То же самое происходит при употреблении алкоголя. Сорбент связывает токсины и уменьшает их всасывание. Таким образом, в организм попадает меньше токсинов от употребления спиртного, а, соответственно, симптомы похмелья становятся менее заметными.