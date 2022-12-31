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2 часа назад

Что нужно сделать перед сном, чтобы не было похмелья

Мария Каткова
Денис Прокофьевэксперт

Многие люди пытаются побороть похмелье с утра после пробуждения. Однако эта тактика не совсем верная. Дело в том, что во время сна алкоголь продолжает перерабатываться в организме и выделять токсины. Они, в свою очередь, негативно влияют на организм и провоцируют тошноту, головокружение, головную боль и другие неприятные симптомы. Многие люди рекомендуют противостоять похмелью перед сном и не советуют ложиться спать очень пьяным. О том, что нужно сделать, чтобы не страдать — в материале “Рамблера”.

Что нужно сделать перед сном, чтобы не было похмелья
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Апельсиновый сок (Витамин С)

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Витамин С не снимает симптомы похмелья с утра, но помогает организму восстановиться. Его применяют для пациентов, которые выходят из запоя. Дело в том, что аскорбиновая кислота помогает связывать токсины в организме между собой и способствует более быстрому их выведению из организма. Поэтому восстановление происходит быстрее. Если вы выпиваете апельсиновый сок или съедаете апельсин на ночь, то с утра симптомы похмелья становятся минимальными.

Как алкоголь влияет на мозг

Вода со льдом

Многие эксперты рекомендуют употреблять больше воды во время приема алкоголя, чтобы облегчить симптомы обезвоживания. Алкоголь способствует выведению жидкости из организма, и это провоцирует неприятные симптомы с утра. Если вы не смогли восстановить водный баланс на протяжении вечеринки, то можно это сделать перед сном. Чем больше воды вы выпьете, тем лучше. Однако ее стоит пить с перерывами и в небольших количествах, иначе есть риск вызвать рвоту. Лед поможет вам протрезветь и голова перед сном станет более ясной.

Активированный уголь и другие сорбенты

Сорбенты помогают избавиться от симптомов отравления, если их выпить сразу же после того, как человек почувствовал неладное. То же самое происходит при употреблении алкоголя. Сорбент связывает токсины и уменьшает их всасывание. Таким образом, в организм попадает меньше токсинов от употребления спиртного, а, соответственно, симптомы похмелья становятся менее заметными.

У алкоголя есть не только токсическое воздействие, но и ряд негативных факторов, которые приводят к обезвоживанию, нарушению соотношения микроэлементов, нарушению работы ЖКТ. Чтобы на следующий день не было симптомов, я рекомендую принять на ночь энетросорбенты, которые заберут на себя интоксикационное действие алкоголя, употреблять не менее 1,5 литров воды. Лучше чтобы это были минеральные воды. Можно использовать препараты калия и магния.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
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