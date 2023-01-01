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3 часа назад

Как продлить срок хранения салатов

Мария Каткова

В праздничные дни после Нового года у людей остаются не только подарки и хорошее настроение, но также еще и очень много еды. В основном это — закуски и салаты, но вторых, как правило, больше всего. У многих возникает вопрос об их сроке годности, так как отравлений в новогодние каникулы действительно фиксируется больше всего. Срок хранения салатов действительно можно продлить. О том, как это сделать — в материале “Рамблера”.

Как продлить срок хранения салатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заправляйте весь салат майонезом

Если вы приготовили достаточно много салата, поставьте на стол лишь его часть. Оставшуюся не заправляйте майонезом и поставьте в холодильник. Дело в том, что салат, заправленный майонезом хранится гораздо меньше – 12 часов. Салат без заправки можно употреблять спустя 18 часов после его приготовления.

Добавляйте свежие овощи в конце

Дольше всего хранятся салаты, сделанные из соленых или маринованных овощей. Свежие хранятся значительно меньше. Поэтому, если вы делаете оливье со свежими огурцами, добавлять их нужно перед подачей или в самом конце.

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Откажитесь от уксуса

Некоторые хозяйки заправляют уксусом салат мимоза или селедку под шубой. Это значительно уменьшает срок его хранения. Если у вас есть такая возможность, от уксуса лучше отказаться. Кроме того, из-за уксуса вы не сможете уловить запах просроченных продуктов в случае, если срок хранения салата уменьшится.

Накрывайте салаты

Салаты стоит закрывать пищевой пленкой или крышкой от посуды, если такая имеется. В таком случае продукт будет более герметичным и не заветрится. С помощью этого приема салат будет не только дольше хранится, он также сохранит свои вкусовые свойства и внешний вид.

Не храните салаты на открытом балконе

Если ваш балкон не застеклен, то лучше не хранить на нем салаты. Несмотря на подходящую температуру, ингредиенты могут замерзнуть, и тогда при разморозке салат превратится в кашу и не будет годен к употреблению. Поэтому салаты стоит хранить исключительно в морозильнике.

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