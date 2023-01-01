Как продлить срок хранения салатов

В праздничные дни после Нового года у людей остаются не только подарки и хорошее настроение, но также еще и очень много еды. В основном это — закуски и салаты, но вторых, как правило, больше всего. У многих возникает вопрос об их сроке годности, так как отравлений в новогодние каникулы действительно фиксируется больше всего. Срок хранения салатов действительно можно продлить. О том, как это сделать — в материале “Рамблера”.
Если вы приготовили достаточно много салата, поставьте на стол лишь его часть. Оставшуюся не заправляйте майонезом и поставьте в холодильник. Дело в том, что салат, заправленный майонезом хранится гораздо меньше – 12 часов. Салат без заправки можно употреблять спустя 18 часов после его приготовления.
Дольше всего хранятся салаты, сделанные из соленых или маринованных овощей. Свежие хранятся значительно меньше. Поэтому, если вы делаете оливье со свежими огурцами, добавлять их нужно перед подачей или в самом конце.
Некоторые хозяйки заправляют уксусом салат мимоза или селедку под шубой. Это значительно уменьшает срок его хранения. Если у вас есть такая возможность, от уксуса лучше отказаться. Кроме того, из-за уксуса вы не сможете уловить запах просроченных продуктов в случае, если срок хранения салата уменьшится.
Салаты стоит закрывать пищевой пленкой или крышкой от посуды, если такая имеется. В таком случае продукт будет более герметичным и не заветрится. С помощью этого приема салат будет не только дольше хранится, он также сохранит свои вкусовые свойства и внешний вид.
Если ваш балкон не застеклен, то лучше не хранить на нем салаты. Несмотря на подходящую температуру, ингредиенты могут замерзнуть, и тогда при разморозке салат превратится в кашу и не будет годен к употреблению. Поэтому салаты стоит хранить исключительно в морозильнике.