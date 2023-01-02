Как быстро избавиться от запаха перегара

Запах перегара может преследовать людей буквально все праздники, и это не всегда означает, что они много пьют. Он может быть вызван даже одним бокалом шампанского — все зависит от организма и того, как он перерабатывает спиртное. Тем не менее, вне зависимости от того, сколько вы выпили, справиться с запахом перегара поможет несколько способов. В материале “Рамблера” некоторые из них.

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Большое количество жидкости

Это средство помогает бороться не только с запахом, но и с причиной перегара. Жидкость помогает организму перерабатывать спиртное и быстрее выводить алкоголь из организма. В этом случае подойдет вода, несладкий чай, отвары трав, а также свежевыжатые соки. В таком случае запах перегара полностью уйдет через два-три часа.

Однако средство не подойдет людям, у которых есть проблемы с почками, сосудами, а также тем, кто страдает от гипотонии (пониженного артериального давления).

Легкая физическая нагрузка

Идеальной будет прогулка на свежем воздухе. Во время физической активности улучшается кровообращение и ускоряется обмен веществ. Также алкоголь выходит с потом. Это способствует более быстрому выведению алкоголя из организма, а также помогает бороться с запахом перегара.

Важно понимать, что если вы употребляли большие дозы алкоголя накануне, то физическая нагрузка вам противопоказана. Ни в коем случае не стоит заниматься интенсивными тренировками, иначе это может негативно сказаться на вашем здоровье.

Теплый душ

Теплый или горячий душ способствует тому, что алкоголь из организма выходит через поры с помощью пара. Идеальным решением будет баня, но если этот вариант вам не подходит, вы можете просто принять душ.

Если надо быстро избавиться от перегара

Средства, которые быстро избавляют от запаха перегара, действуют недолго. После них у вас будет свежее дыхание на протяжении 10-15 минут.