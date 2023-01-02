Как быстро избавиться от запаха перегара

Запах перегара может преследовать людей буквально все праздники, и это не всегда означает, что они много пьют. Он может быть вызван даже одним бокалом шампанского — все зависит от организма и того, как он перерабатывает спиртное. Тем не менее, вне зависимости от того, сколько вы выпили, справиться с запахом перегара поможет несколько способов. В материале “Рамблера” некоторые из них.
Это средство помогает бороться не только с запахом, но и с причиной перегара. Жидкость помогает организму перерабатывать спиртное и быстрее выводить алкоголь из организма. В этом случае подойдет вода, несладкий чай, отвары трав, а также свежевыжатые соки. В таком случае запах перегара полностью уйдет через два-три часа.
Однако средство не подойдет людям, у которых есть проблемы с почками, сосудами, а также тем, кто страдает от гипотонии (пониженного артериального давления).
Идеальной будет прогулка на свежем воздухе. Во время физической активности улучшается кровообращение и ускоряется обмен веществ. Также алкоголь выходит с потом. Это способствует более быстрому выведению алкоголя из организма, а также помогает бороться с запахом перегара.
Важно понимать, что если вы употребляли большие дозы алкоголя накануне, то физическая нагрузка вам противопоказана. Ни в коем случае не стоит заниматься интенсивными тренировками, иначе это может негативно сказаться на вашем здоровье.
Теплый или горячий душ способствует тому, что алкоголь из организма выходит через поры с помощью пара. Идеальным решением будет баня, но если этот вариант вам не подходит, вы можете просто принять душ.
Средства, которые быстро избавляют от запаха перегара, действуют недолго. После них у вас будет свежее дыхание на протяжении 10-15 минут.