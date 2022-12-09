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27 минут назад

Названы способы избежать переедания в новогодние праздники

Lenta.ru

Чтобы избежать переедания в праздники, нужно заранее спланировать меню и делать меньше салатов и нарезок, посоветовала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам и некоторые другие способы пережить многочисленные новогодние застолья без вреда для здоровья и фигуры.

Названы способы избежать переедания в новогодние праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Михалева заявила, что существует несколько принципов питания, которые помогут избежать переедания не только в праздники, но и в обычной жизни. Для начала она предложила заранее спланировать меню для новогоднего стола.

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«Не нужно готовить много разнообразных салатов с майонезом, делать мясную нарезку с продуктами промышленного производства. Достаточно пары салатов, свежих и консервированных овощей, одного горячего блюда, напитков. Десерт в новогоднюю ночь вовсе не обязателен», — уверена диетолог.

Второй совет врача — выбирать правильные продукты и ингредиенты для праздничных блюд. По ее словам, для салатов вместо колбасы и полуфабрикатов желательно использовать натуральное мясо или рыбу, морепродукты, овощи свежие или отваренные. Для заправки блюд лучше подходит низкокалорийная сметана или самостоятельно приготовленный майонез из натуральных продуктов.

Михалева рекомендовала в праздники не забывать об умеренности. Придерживаться этого принципа поможет сервировка стола небольшими порционными тарелками, а также употребление пищи маленькими порциями и без спешки.

«Смакуйте, получайте удовольствие от вкусной еды, общайтесь с родными и друзьями во время застолья. Запивайте еду водой, если вы привыкли так делать. Это позволит быстрее испытать чувство сытости и перестать есть», — отметила диетолог.

В заключение врач напомнила о важности осознанно подходить к выбору, что употреблять в пищу в новогоднюю ночь, и не игнорировать ограничения в диете из-за хронических проблем со здоровьем. Также прислушиваться к сигналам организма и прекращать прием пищи, как только появится ощущение сытости — это поможет не перегрузить желудок и избежать ощущения тяжести в нем.

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