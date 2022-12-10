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1 час назад

Как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Мир24

В новогодние праздники вдвое увеличивается число возгораний, в том числе из-за использования электрических гирлянд. Такую статистику приводит МЧС. Старший инспектор МЧС ЮВАО Москвы Виталий Терехов в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что при использовании таких украшений нужно в первую очередь руководствоваться здравым смыслом.

Как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Фото: Мир24Мир24

«Не стоит размещать гирлянды на каких-то горючих, неустойчивых основаниях, на материалах, которые могут деформироваться, в местах проходов, подходов к инженерному оборудованию помещения. В домах зачастую гирлянды вешают на шторы, но от нагрева ламп они могут начать тлеть и загореться. Сама елка, на которой размещена гирлянда, должна стоять устойчиво и быть хорошо закрепленной на месте. А от ее ветвей до нагревательных приборов и устройств вентиляции должно быть не меньше метра», – подчеркнул эксперт.

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Обязательно нужно выключать гирлянду, когда рядом с ней никого нет. Виталий Терехов сообщил, что оставление работающей гирлянды попадает под действие пункта 35 правил противопожарного режима РФ. И в случае возгорания и причинения ущерба из-за использования гирлянды ответственность может быть вплоть до уголовной.

Он также предостерегает от использования свечей. Особенно внимательными нужно быть и с винтажными ламповыми гирляндами – они сильнее нагреваются и потребляют больше энергии по сравнению с современными светодиодными вариантами. Подключая гирлянды к электросети, особенно если их несколько, нужно ознакомиться с инструкцией, где указано потребление тока. Это позволит избежать перегрузки. Еще один фактор повышенной бдительности – домашние животные, которых сияющая елка очень привлекает.

Эксперт рекомендует покупать гирлянды только в специализированных магазинах и крупных торговых точках, где смогут предоставить сертификат на продукцию и дать чек. Удостоверившись в качестве товара, нужно правильно и по назначению его установить. Ведь особенно опасна неподходящая гирлянда – например, расположенное на улице украшение, предназначенное для использования в помещении. При монтаже на улице потребуются также влагозащищенные розетки и удлинители.

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